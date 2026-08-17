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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول MemeCore، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول MemeCore، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ MemeCore (M)

التحليل الفني اليوم لـ MemeCore (M)

توفر صفحة MemeCore تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ M، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل MemeCore أدناه.

تغير سعر MemeCore (M)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.13029--+3.66%-9.25%-67.83%
اعرف المزيد عن سعر MemeCore

المؤشرات الفنية الخاصة بـ MemeCore

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ MemeCore عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 12
حيادي 2
شراء 12
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 9حيادي 0شراء 5
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
1.1324
1.132
R2
1.132
1.1318
R1
1.1318
1.1316
PP
1.1314
1.1314
S1
1.1312
1.1312
S2
1.1308
1.131
S3
1.1306
1.1308

إشارات السوق الخاصة بـ MemeCore

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.29M
$3.94 M
$4.23 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.11 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ MemeCore

صافي التدفقسعر MUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M1.13
2026-08-16$0.01 M1.14
2026-08-15$0.00 M1.11
2026-08-14-$0.02 M1.11
2026-08-13$0.00 M1.08

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن MemeCore

تداول أسواق MemeCore (M) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر MemeCore المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTM
$1.13022
$1.13022$1.13022
-0.42%
62.38K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة M إلى USD

المبلغ

M
M
USD
USD

1 M = 1.13029 USD

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