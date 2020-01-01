التحليل الفني اليوم لـ Everlyn AI (LYN) توفر صفحة Everlyn AI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LYN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Everlyn AI أدناه. التسجيل

تغير سعر Everlyn AI (LYN) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.03541 -- +0.42% -2.80% -16.59%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Everlyn AI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Everlyn AI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 7 حيادي 7 شراء 12 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 1 حيادي 3 شراء 10 المؤشرات الفنية : بيع بيع 6 حيادي 4 شراء 2 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.03554 0.03553 R2 0.03553 0.03552 R1 0.03552 0.03552 PP 0.03551 0.03551 S1 0.0355 0.0355 S2 0.03549 0.0355 S3 0.03548 0.03549

إشارات السوق الخاصة بـ Everlyn AI صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.13M $1.57 M $1.70 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.09 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.10 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.30 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.31 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Everlyn AI صافي التدفق سعر LYNUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Everlyn AI (LYN) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Everlyn AI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT LYN $0.03542 $0.03542 $0.03542 -2.42% 3.43M (USDT) تداول