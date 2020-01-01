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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Everlyn AI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Everlyn AI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Everlyn AI (LYN)

التحليل الفني اليوم لـ Everlyn AI (LYN)

توفر صفحة Everlyn AI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LYN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Everlyn AI أدناه.

تغير سعر Everlyn AI (LYN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03541--+0.42%-2.80%-16.59%
اعرف المزيد عن سعر Everlyn AI

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Everlyn AI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Everlyn AI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 7
شراء 12
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 3شراء 10
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 4شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03554
0.03553
R2
0.03553
0.03552
R1
0.03552
0.03552
PP
0.03551
0.03551
S1
0.0355
0.0355
S2
0.03549
0.0355
S3
0.03548
0.03549

إشارات السوق الخاصة بـ Everlyn AI

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.13M
$1.57 M
$1.70 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.10 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.30 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.31 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Everlyn AI

صافي التدفقسعر LYNUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Everlyn AI

تداول أسواق Everlyn AI (LYN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Everlyn AI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLYN
$0.03542
$0.03542$0.03542
-2.42%
3.43M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة LYN إلى USD

المبلغ

LYN
LYN
USD
USD

1 LYN = 0.0354 USD

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