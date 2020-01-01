توكنوميكس Levva Protocol Token (LVVA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Levva Protocol Token (LVVA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Levva Protocol Token (LVVA) ليففا هو مدير محفظتك في DeFi المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يتولى كل الأعمال الشاقة نيابة عنك. يقوم مساعد الذكاء الاصطناعي لدينا بتخصيص استراتيجيات الاستثمار وفقًا لأهدافك، ويقوم بأتمتة تحسين العوائد بشكل آمن، ويمنحك السيطرة الكاملة على محفظتك دون أي تعقيد. سواء كنت جديدًا على DeFi أو محترفًا، تجعل ليففا الأمر سهلاً وآمنًا ومحسنًا حتى تتمكن من التركيز على ما يهم بينما تعمل أصولك من أجلك. الموقع الرسمي: https://levva.fi الوثيقة البيضاء: https://docs.levva.fi/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x6243558a24CC6116aBE751f27E6d7Ede50ABFC76 اشتر LVVA الآن!

توكنوميكس Levva Protocol Token (LVVA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Levva Protocol Token (LVVA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.35M $ 4.35M $ 4.35M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.017864 $ 0.017864 $ 0.017864 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.001758171727495775 $ 0.001758171727495775 $ 0.001758171727495775 السعر الحالي: $ 0.002176 $ 0.002176 $ 0.002176 معرفة المزيد عن سعر Levva Protocol Token (LVVA)

توكنوميكس Levva Protocol Token (LVVA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Levva Protocol Token (LVVA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LVVA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LVVA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LVVA، استكشف السعر المباشر لتوكن LVVA!

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