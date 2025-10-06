سعر Lunarbits المباشر اليوم هو 0.009091 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LUNARBITS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LUNARBITS بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Lunarbits المباشر اليوم هو 0.009091 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LUNARBITS إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LUNARBITS بسهولة على موقع MEXC الآن.

السعر المباشر لـ 1 LUNARBITS إلى USD:

$0.009091
0.00%1D
USD
مخطط أسعار Lunarbits (LUNARBITS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:52:23 (UTC+8)

معلومات سعر Lunarbits (LUNARBITS) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.008802
24 ساعة منخفض
$ 0.0092
24 ساعة مرتفع

$ 0.008802
$ 0.0092
--
--
0.00%

0.00%

+16.55%

+16.55%

سعر Lunarbits (LUNARBITS) في الوقت الحقيقي هو $ 0.009091. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LUNARBITS بين أدنى سعر $ 0.008802 وأعلى سعر $ 0.0092، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLUNARBITS على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LUNARBITS 0.00% على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و +16.55% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Lunarbits (LUNARBITS)

--
$ 216.92
$ 2.02M
--
222,222,222
BTCRUNES

القيمة السوقية الحالية لـ Lunarbits هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 216.92. العرض المتداول لـ LUNARBITS يبلغ --، مع إجمالي عرض 222222222. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.02M.

سجل سعر Lunarbits (LUNARBITS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Lunarbits لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 00.00%
30 يوم$ -0.054109-85.62%
60 يوم$ -0.084909-90.33%
90 يوم$ -0.230909-96.22%
تغير سعر Lunarbits اليوم

سجل اليوم LUNARBITS تغيرًا $ 0 (0.00%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Lunarbits لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.054109 (-85.62%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Lunarbits لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد LUNARBITS تغييرًا في $ -0.084909 (-90.33%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Lunarbits لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.230909 (-96.22%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Lunarbits (LUNARBITS)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Lunarbits.

ما هو Lunarbits ( LUNARBITS )

تم إطلاق Lunarbits على SpaceX Falcon 9 في حمولة خاصة (مهمة Lunaprise) تم تنظيمها من قبل مؤسسي Lunarbits في Space Blue والآن تم نقش توأمهم على نظام Space Blue الفني والذي يضم فنانين من جاستن تيمبرليك ونجوم KPop وتايلور سويفت والرياضيين المحترفين و 222 مشروع محتوى يصل إلى قاعدة جماهيرية تزيد عن 2.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، ويتم الآن أرشفة جميع تذكاراتهم وموسيقاهم في أول متحف على القمر وسيتم تحقيق الدخل منها لهواة الجمع والمعجبين في جميع أنحاء العالم.

متوفر Lunarbits على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Lunarbits الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين LUNARBITSلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Lunarbits على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Lunarbits سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Lunarbits (USD)

كم ستكون قيمة Lunarbits (LUNARBITS) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Lunarbits (LUNARBITS) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Lunarbits.

تحقق الآن من توقعات سعر Lunarbits!

توكنوميكس Lunarbits (LUNARBITS)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Lunarbits (LUNARBITS) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس LUNARBITS والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Lunarbits ( LUNARBITS )

هل تبحث عن كيفية شراء Lunarbits؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Lunarbits على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة LUNARBITS إلى العملات المحلية

1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى VND
239.229665
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى AUD
A$0.01372741
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى GBP
0.00681825
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى EUR
0.00772735
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى USD
$0.009091
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى MYR
RM0.03809129
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى TRY
0.38136745
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى JPY
¥1.381832
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى ARS
ARS$13.38877025
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى RUB
0.72027993
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى INR
0.80237166
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى IDR
Rp151.51660606
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى PHP
0.53373261
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى EGP
￡E.0.43064067
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى BRL
R$0.04863685
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى CAD
C$0.01263649
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى BDT
1.11292022
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى NGN
13.2328596
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى COP
$35.100351
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى ZAR
R.0.15572883
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى UAH
0.38282201
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى TZS
T.Sh.22.39158755
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى VES
Bs1.972747
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى CLP
$8.554631
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى PKR
Rs2.57748032
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى KZT
4.85104851
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى THB
฿0.29373021
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى TWD
NT$0.27782096
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى AED
د.إ0.03336397
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى CHF
Fr0.00718189
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى HKD
HK$0.07063707
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى AMD
֏3.48312574
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى MAD
.د.م0.08390993
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى MXN
$0.16763804
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى SAR
ريال0.03409125
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى ETB
Br1.37883197
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى KES
KSh1.17446629
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى JOD
د.أ0.006445519
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى PLN
0.03300033
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى RON
лв0.03972767
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى SEK
kr0.08536449
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى BGN
лв0.01527288
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى HUF
Ft3.03430307
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى CZK
0.1900019
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى KWD
د.ك0.002781846
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى ILS
0.02954575
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى BOB
Bs0.06281881
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى AZN
0.0154547
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى TJS
SM0.08400084
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى GEL
0.02472752
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى AOA
Kz8.28708287
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى BHD
.د.ب0.003418216
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى BMD
$0.009091
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى DKK
kr0.05836422
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى HNL
L0.23945694
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى MUR
0.41373141
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى NAD
$0.15700157
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى NOK
kr0.09072818
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى NZD
$0.01563652
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى PAB
B/.0.009091
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى PGK
K0.03827311
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى QAR
ر.ق0.03309124
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى RSD
дин.0.91582734
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى UZS
soʻm109.53009529
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى ALL
L0.75518937
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى ANG
ƒ0.01627289
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى AWG
ƒ0.0163638
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى BBD
$0.018182
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى BAM
KM0.01518197
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى BIF
Fr26.809359
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى BND
$0.01172739
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى BSD
$0.009091
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى JMD
$1.45892368
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى KHR
36.65718475
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى KMF
Fr3.827311
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى LAK
197.63043083
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى LKR
රු2.76902769
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى MDL
L0.154547
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى MGA
Ar40.58476948
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى MOP
P0.07281891
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى MVR
0.1390923
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى MWK
MK15.78297601
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى MZN
MT0.5809149
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى NPR
रु1.2845583
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى PYG
64.473372
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى RWF
Fr13.209223
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى SBD
$0.07472802
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى SCR
0.12618308
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى SRD
$0.35945814
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى SVC
$0.07954625
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى SZL
L0.15700157
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى TMT
m0.0318185
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى TND
د.ت0.026691176
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى TTD
$0.06172789
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى UGX
Sh31.673044
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى XAF
Fr5.127324
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى XCD
$0.0245457
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى XOF
Fr5.127324
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى XPF
Fr0.927282
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى BWP
P0.12936493
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى BZD
$0.01827291
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى CVE
$0.86064497
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى DJF
Fr1.618198
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى DOP
$0.58236946
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى DZD
د.ج1.1809209
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى FJD
$0.02045475
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى GNF
Fr79.046245
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى GTQ
Q0.06963706
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى GYD
$1.90383722
1 Lunarbits (LUNARBITS) إلى ISK
kr1.118193

Lunarbits المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Lunarbits، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Lunarbits الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Lunarbits

كم يساوي Lunarbits (LUNARBITS) اليوم؟
سعر LUNARBITS المباشر في USD هو USD 0.009091، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر LUNARBITS إلى USD الحالي؟
سعر LUNARBITS إلى USD الحالي هو $ 0.009091. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Lunarbits ؟
القيمة السوقية لعملة LUNARBITS هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن LUNARBITS؟
العرض المتداول لتوكن LUNARBITS هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ LUNARBITS؟
حقق LUNARBITS سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ LUNARBITS؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- LUNARBITS.
ما هو حجم تداول LUNARBITS؟
حجم تداول LUNARBITS المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 216.92 USD.
هل سترتفع LUNARBITS هذا العام؟
قد يرتفع LUNARBITS هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر LUNARBITS لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:52:23 (UTC+8)

تحديثات Lunarbits (LUNARBITS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة LUNARBITS إلى USD

المبلغ

LUNARBITS
LUNARBITS
USD
USD

1 LUNARBITS = 0.009091 USD

تداول LUNARBITS

/USDTLUNARBITS
$0.009091
0.00%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

