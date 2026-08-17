التحليل الفني اليوم لـ Lumia (LUMIA) توفر صفحة Lumia تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LUMIA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Lumia أدناه. التسجيل

تغير سعر Lumia (LUMIA) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.08917 -- +15.46% +13.91% -7.14%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Lumia

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Lumia عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 7 حيادي 2 شراء 17 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 2 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.09171 0.09146 R2 0.09146 0.09132 R1 0.09134 0.09123 PP 0.09109 0.09109 S1 0.09097 0.09095 S2 0.09072 0.09086 S3 0.0906 0.09072

إشارات السوق الخاصة بـ Lumia صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.47M $6.52 M $6.99 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.08 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.07 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.12 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.11 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Lumia صافي التدفق سعر LUMIAUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.01 M 0.09 2026-08-16 -$0.03 M 0.08 2026-08-15 $0.00 M 0.08 2026-08-14 -$0.04 M 0.08 2026-08-13 -$0.09 M 0.08 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Lumia (LUMIA) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Lumia المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT LUMIA $0.091 $0.091 $0.091 +11.23% 725.59K (USDT) تداول