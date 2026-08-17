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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Lumia، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Lumia، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن LUMIA

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ما هو LUMIA

الوثيقة البيضاء لـ LUMIA

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التحليل الفني اليوم لـ Lumia (LUMIA)

التحليل الفني اليوم لـ Lumia (LUMIA)

توفر صفحة Lumia تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LUMIA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Lumia أدناه.

تغير سعر Lumia (LUMIA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.08917--+15.46%+13.91%-7.14%
اعرف المزيد عن سعر Lumia

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Lumia

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Lumia عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 2
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.09171
0.09146
R2
0.09146
0.09132
R1
0.09134
0.09123
PP
0.09109
0.09109
S1
0.09097
0.09095
S2
0.09072
0.09086
S3
0.0906
0.09072

إشارات السوق الخاصة بـ Lumia

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.47M
$6.52 M
$6.99 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.12 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.11 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Lumia

صافي التدفقسعر LUMIAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.09
2026-08-16-$0.03 M0.08
2026-08-15$0.00 M0.08
2026-08-14-$0.04 M0.08
2026-08-13-$0.09 M0.08

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Lumia (LUMIA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Lumia المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLUMIA
$0.091
$0.091$0.091
+11.23%
725.59K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة LUMIA إلى USD

المبلغ

LUMIA
LUMIA
USD
USD

1 LUMIA = 0.08917 USD

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