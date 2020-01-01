توكنوميكس Luigi Mangione (LUIGI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Luigi Mangione (LUIGI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Luigi Mangione (LUIGI) LUIGI is a meme coin. الموقع الرسمي: https://soluigi.com الوثيقة البيضاء: https://github.com/LUIGICTO286 مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/5XyKkFaJpAmsH4Tf2EFj3S61W3hC5cJhxNZQQ5h1pump اشتر LUIGI الآن!

توكنوميكس Luigi Mangione (LUIGI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Luigi Mangione (LUIGI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M إجمالي العرض: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M العرض المتداول: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.05412 $ 0.05412 $ 0.05412 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000036414173553256 $ 0.000036414173553256 $ 0.000036414173553256 السعر الحالي: $ 0.001354 $ 0.001354 $ 0.001354 معرفة المزيد عن سعر Luigi Mangione (LUIGI)

توكنوميكس Luigi Mangione (LUIGI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Luigi Mangione (LUIGI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LUIGI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LUIGI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LUIGI، استكشف السعر المباشر لتوكن LUIGI!

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