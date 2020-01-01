توكنوميكس Legends of Elysium (LOE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Legends of Elysium (LOE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Legends of Elysium (LOE) Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience. الموقع الرسمي: https://legendsofelysium.io/ الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/view/d9zxup8qet98pf67 مستكشف الكتل: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x8b78927048de67b9e8c8f834359f15c3822ed871 اشتر LOE الآن!

توكنوميكس Legends of Elysium (LOE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Legends of Elysium (LOE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 39.64K $ 39.64K $ 39.64K إجمالي العرض: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M العرض المتداول: $ 13.76M $ 13.76M $ 13.76M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 576.00K $ 576.00K $ 576.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.417 $ 0.417 $ 0.417 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.002502093505645692 $ 0.002502093505645692 $ 0.002502093505645692 السعر الحالي: $ 0.00288 $ 0.00288 $ 0.00288 معرفة المزيد عن سعر Legends of Elysium (LOE)

توكنوميكس Legends of Elysium (LOE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Legends of Elysium (LOE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LOE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LOE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LOE، استكشف السعر المباشر لتوكن LOE!

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