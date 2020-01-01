توكنوميكس LandX Finance (LNDX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول LandX Finance (LNDX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات LandX Finance (LNDX) LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets. الموقع الرسمي: https://landx.fi/ الوثيقة البيضاء: https://landx.gitbook.io/landx/introduction-to-landx/video-explainer مستكشف الكتل: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x08A1C30BBB26425c1031ee9E43FA0B9960742539 اشتر LNDX الآن!

توكنوميكس LandX Finance (LNDX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار LandX Finance (LNDX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 949.02K $ 949.02K $ 949.02K إجمالي العرض: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M العرض المتداول: $ 14.06M $ 14.06M $ 14.06M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.40M $ 5.40M $ 5.40M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.05116158055352152 $ 0.05116158055352152 $ 0.05116158055352152 السعر الحالي: $ 0.0675 $ 0.0675 $ 0.0675 معرفة المزيد عن سعر LandX Finance (LNDX)

توكنوميكس LandX Finance (LNDX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس LandX Finance (LNDX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LNDX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LNDX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LNDX، استكشف السعر المباشر لتوكن LNDX!

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