سعر Lnfi Network المباشر اليوم هو 0.01433 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LN بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Lnfi Network المباشر اليوم هو 0.01433 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LN بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن LN

معلومات سعر LN

الوثيقة البيضاء لـ LN

الموقع الرسمي لـ LN

اقتصاد توكن LN

توقعات سعر LN

سجل LN

دليل شراء LN

محول عملة LN إلى الفيات

LN العقود الفورية

LN عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Lnfi Network

Lnfi Network السعر(LN)

السعر المباشر لـ 1 LN إلى USD:

$0.01433
$0.01433$0.01433
-7.12%1D
USD
مخطط أسعار Lnfi Network (LN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:30:12 (UTC+8)

معلومات سعر Lnfi Network (LN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01428
$ 0.01428$ 0.01428
24 ساعة منخفض
$ 0.01621
$ 0.01621$ 0.01621
24 ساعة مرتفع

$ 0.01428
$ 0.01428$ 0.01428

$ 0.01621
$ 0.01621$ 0.01621

$ 0.06840658020810067
$ 0.06840658020810067$ 0.06840658020810067

$ 0.013244003282532321
$ 0.013244003282532321$ 0.013244003282532321

-2.52%

-7.12%

-1.52%

-1.52%

سعر Lnfi Network (LN) في الوقت الحقيقي هو $ 0.01433. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LN بين أدنى سعر $ 0.01428 وأعلى سعر $ 0.01621، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLN على الإطلاق هو $ 0.06840658020810067، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.013244003282532321.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LN -2.52% على مدار الساعة الماضية، -7.12% على مدار 24 ساعة، و -1.52% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Lnfi Network (LN)

No.1979

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

$ 59.33K
$ 59.33K$ 59.33K

$ 14.33M
$ 14.33M$ 14.33M

97.92M
97.92M 97.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

150,000,000
150,000,000 150,000,000

9.79%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Lnfi Network هي $ 1.40M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.33K. العرض المتداول لـ LN يبلغ 97.92M، مع إجمالي عرض 150000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.33M.

سجل سعر Lnfi Network (LN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Lnfi Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0010985-7.12%
30 يوم$ -0.00737-33.97%
60 يوم$ -0.00893-38.40%
90 يوم$ -0.00993-40.94%
تغير سعر Lnfi Network اليوم

سجل اليوم LN تغيرًا $ -0.0010985 (-7.12%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Lnfi Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00737 (-33.97%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Lnfi Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد LN تغييرًا في $ -0.00893 (-38.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Lnfi Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00993 (-40.94%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Lnfi Network (LN)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Lnfi Network.

ما هو Lnfi Network ( LN )

تفتح Lnfi Network المجال أمام DeFi متعدد الأصول على شبكة Lightning Network من خلال البنية التحتية المالية من الجيل التالي، مما يتيح للمستخدمين تداول وكسب وإدارة البيتكوين وأصول Taproot وأصول RGB عبر LightningFi.

متوفر Lnfi Network على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Lnfi Network الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين LNلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Lnfi Network على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Lnfi Network سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Lnfi Network (USD)

كم ستكون قيمة Lnfi Network (LN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Lnfi Network (LN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Lnfi Network.

تحقق الآن من توقعات سعر Lnfi Network!

توكنوميكس Lnfi Network (LN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Lnfi Network (LN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس LN والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Lnfi Network ( LN )

هل تبحث عن كيفية شراء Lnfi Network؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Lnfi Network على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة LN إلى العملات المحلية

1 Lnfi Network (LN) إلى VND
377.09395
1 Lnfi Network (LN) إلى AUD
A$0.0216383
1 Lnfi Network (LN) إلى GBP
0.0107475
1 Lnfi Network (LN) إلى EUR
0.0121805
1 Lnfi Network (LN) إلى USD
$0.01433
1 Lnfi Network (LN) إلى MYR
RM0.0600427
1 Lnfi Network (LN) إلى TRY
0.6011435
1 Lnfi Network (LN) إلى JPY
¥2.17816
1 Lnfi Network (LN) إلى ARS
ARS$21.1045075
1 Lnfi Network (LN) إلى RUB
1.1355092
1 Lnfi Network (LN) إلى INR
1.2641926
1 Lnfi Network (LN) إلى IDR
Rp238.8332378
1 Lnfi Network (LN) إلى PHP
0.8418875
1 Lnfi Network (LN) إلى EGP
￡E.0.6790987
1 Lnfi Network (LN) إلى BRL
R$0.0766655
1 Lnfi Network (LN) إلى CAD
C$0.0199187
1 Lnfi Network (LN) إلى BDT
1.7542786
1 Lnfi Network (LN) إلى NGN
20.858748
1 Lnfi Network (LN) إلى COP
$55.1153295
1 Lnfi Network (LN) إلى ZAR
R.0.2454729
1 Lnfi Network (LN) إلى UAH
0.6034363
1 Lnfi Network (LN) إلى TZS
T.Sh.35.2955065
1 Lnfi Network (LN) إلى VES
Bs3.10961
1 Lnfi Network (LN) إلى CLP
$13.48453
1 Lnfi Network (LN) إلى PKR
Rs4.0628416
1 Lnfi Network (LN) إلى KZT
7.6466313
1 Lnfi Network (LN) إلى THB
฿0.4622858
1 Lnfi Network (LN) إلى TWD
NT$0.4380681
1 Lnfi Network (LN) إلى AED
د.إ0.0525911
1 Lnfi Network (LN) إلى CHF
Fr0.0113207
1 Lnfi Network (LN) إلى HKD
HK$0.1113441
1 Lnfi Network (LN) إلى AMD
֏5.4903962
1 Lnfi Network (LN) إلى MAD
.د.م0.1322659
1 Lnfi Network (LN) إلى MXN
$0.2642452
1 Lnfi Network (LN) إلى SAR
ريال0.0535942
1 Lnfi Network (LN) إلى ETB
Br2.1734311
1 Lnfi Network (LN) إلى KES
KSh1.8512927
1 Lnfi Network (LN) إلى JOD
د.أ0.01015997
1 Lnfi Network (LN) إلى PLN
0.0520179
1 Lnfi Network (LN) إلى RON
лв0.0624788
1 Lnfi Network (LN) إلى SEK
kr0.1341288
1 Lnfi Network (LN) إلى BGN
лв0.0240744
1 Lnfi Network (LN) إلى HUF
Ft4.7829241
1 Lnfi Network (LN) إلى CZK
0.2993537
1 Lnfi Network (LN) إلى KWD
د.ك0.00438498
1 Lnfi Network (LN) إلى ILS
0.0465725
1 Lnfi Network (LN) إلى BOB
Bs0.0990203
1 Lnfi Network (LN) إلى AZN
0.024361
1 Lnfi Network (LN) إلى TJS
SM0.1324092
1 Lnfi Network (LN) إلى GEL
0.0389776
1 Lnfi Network (LN) إلى AOA
Kz13.0627981
1 Lnfi Network (LN) إلى BHD
.د.ب0.00538808
1 Lnfi Network (LN) إلى BMD
$0.01433
1 Lnfi Network (LN) إلى DKK
kr0.0918553
1 Lnfi Network (LN) إلى HNL
L0.3774522
1 Lnfi Network (LN) إلى MUR
0.6521583
1 Lnfi Network (LN) إلى NAD
$0.2474791
1 Lnfi Network (LN) إلى NOK
kr0.1430134
1 Lnfi Network (LN) إلى NZD
$0.0246476
1 Lnfi Network (LN) إلى PAB
B/.0.01433
1 Lnfi Network (LN) إلى PGK
K0.0603293
1 Lnfi Network (LN) إلى QAR
ر.ق0.0521612
1 Lnfi Network (LN) إلى RSD
дин.1.4437475
1 Lnfi Network (LN) إلى UZS
soʻm172.6505627
1 Lnfi Network (LN) إلى ALL
L1.1903931
1 Lnfi Network (LN) إلى ANG
ƒ0.0256507
1 Lnfi Network (LN) إلى AWG
ƒ0.025794
1 Lnfi Network (LN) إلى BBD
$0.02866
1 Lnfi Network (LN) إلى BAM
KM0.0239311
1 Lnfi Network (LN) إلى BIF
Fr42.25917
1 Lnfi Network (LN) إلى BND
$0.0184857
1 Lnfi Network (LN) إلى BSD
$0.01433
1 Lnfi Network (LN) إلى JMD
$2.2996784
1 Lnfi Network (LN) إلى KHR
57.7821425
1 Lnfi Network (LN) إلى KMF
Fr6.03293
1 Lnfi Network (LN) إلى LAK
311.5217329
1 Lnfi Network (LN) إلى LKR
රු4.3647747
1 Lnfi Network (LN) إلى MDL
L0.2430368
1 Lnfi Network (LN) إلى MGA
Ar63.9731324
1 Lnfi Network (LN) إلى MOP
P0.1147833
1 Lnfi Network (LN) إلى MVR
0.219249
1 Lnfi Network (LN) إلى MWK
MK24.8784563
1 Lnfi Network (LN) إلى MZN
MT0.915687
1 Lnfi Network (LN) إلى NPR
रु2.024829
1 Lnfi Network (LN) إلى PYG
101.62836
1 Lnfi Network (LN) إلى RWF
Fr20.82149
1 Lnfi Network (LN) إلى SBD
$0.1177926
1 Lnfi Network (LN) إلى SCR
0.1989004
1 Lnfi Network (LN) إلى SRD
$0.5666082
1 Lnfi Network (LN) إلى SVC
$0.1253875
1 Lnfi Network (LN) إلى SZL
L0.2474791
1 Lnfi Network (LN) إلى TMT
m0.050155
1 Lnfi Network (LN) إلى TND
د.ت0.04207288
1 Lnfi Network (LN) إلى TTD
$0.0973007
1 Lnfi Network (LN) إلى UGX
Sh49.92572
1 Lnfi Network (LN) إلى XAF
Fr8.06779
1 Lnfi Network (LN) إلى XCD
$0.038691
1 Lnfi Network (LN) إلى XOF
Fr8.06779
1 Lnfi Network (LN) إلى XPF
Fr1.46166
1 Lnfi Network (LN) إلى BWP
P0.2039159
1 Lnfi Network (LN) إلى BZD
$0.0288033
1 Lnfi Network (LN) إلى CVE
$1.3566211
1 Lnfi Network (LN) إلى DJF
Fr2.55074
1 Lnfi Network (LN) إلى DOP
$0.9179798
1 Lnfi Network (LN) إلى DZD
د.ج1.861467
1 Lnfi Network (LN) إلى FJD
$0.0322425
1 Lnfi Network (LN) إلى GNF
Fr124.59935
1 Lnfi Network (LN) إلى GTQ
Q0.1097678
1 Lnfi Network (LN) إلى GYD
$3.0009886
1 Lnfi Network (LN) إلى ISK
kr1.76259

Lnfi Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Lnfi Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Lnfi Network الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Lnfi Network

كم يساوي Lnfi Network (LN) اليوم؟
سعر LN المباشر في USD هو USD 0.01433، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر LN إلى USD الحالي؟
سعر LN إلى USD الحالي هو $ 0.01433. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Lnfi Network ؟
القيمة السوقية لعملة LN هي $ 1.40M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن LN؟
العرض المتداول لتوكن LN هو 97.92M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ LN؟
حقق LN سعرًا قياسيًا قدره 0.06840658020810067 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ LN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.013244003282532321 LN.
ما هو حجم تداول LN؟
حجم تداول LN المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 59.33K USD.
هل سترتفع LN هذا العام؟
قد يرتفع LN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر LN لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:30:12 (UTC+8)

تحديثات Lnfi Network (LN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة LN إلى USD

المبلغ

LN
LN
USD
USD

1 LN = 0.01433 USD

تداول LN

/USDTLN
$0.01433
$0.01433$0.01433
-6.94%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,444.21
$113,444.21$113,444.21

-1.04%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,029.36
$4,029.36$4,029.36

-1.64%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04388
$0.04388$0.04388

-5.51%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.96
$195.96$195.96

-1.47%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4810
$3.4810$3.4810

-9.75%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,029.36
$4,029.36$4,029.36

-1.64%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,444.21
$113,444.21$113,444.21

-1.04%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.96
$195.96$195.96

-1.47%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6357
$2.6357$2.6357

-0.01%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19449
$0.19449$0.19449

-2.64%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.385
$2.385$2.385

+218.00%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000224
$0.0000000224$0.0000000224

+160.46%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001501
$0.00001501$0.00001501

+130.92%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000089
$0.0000000000000000089$0.0000000000000000089

+97.77%

شعار DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.005227
$0.005227$0.005227

+109.08%