توكنوميكس LIMITUS (LMT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول LIMITUS (LMT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات LIMITUS (LMT) LIMITUS عبارة عن منصة أتمتة ذكية مبتكرة تستفيد من تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يتيح لجهازك ليس فقط مساعدتك ولكن أيضًا التفكير في المهام وتنفيذها بشكل مستقل. سواء كنت تعمل على تحسين استراتيجيات التداول متعددة السلاسل أو تبسيط سير العمل أو أتمتة المهام الشخصية، فإن LIMITUS يدمج بسلاسة أنظمة Web3 وWeb2 البيئية، مما يوفر منصة بديهية تعمل على أتمتة العمليات المعقدة عبر التطبيقات والمنصات والشبكات، مما يساعد المستخدمين على إدارة الأصول الرقمية واستثمارات DeFi ورسائل البريد الإلكتروني والجداول الزمنية والمزيد بكفاءة. الموقع الرسمي: https://www.limitus.ai/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/86t88w3MKT38HChTBKBwEeb1RW1MeTceaW68qY2Vpump اشتر LMT الآن!

توكنوميكس LIMITUS (LMT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار LIMITUS (LMT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.31M $ 6.31M $ 6.31M إجمالي العرض: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M العرض المتداول: $ 830.14M $ 830.14M $ 830.14M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.60M $ 7.60M $ 7.60M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.2591 $ 0.2591 $ 0.2591 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000166089548688421 $ 0.000166089548688421 $ 0.000166089548688421 السعر الحالي: $ 0.0076 $ 0.0076 $ 0.0076 معرفة المزيد عن سعر LIMITUS (LMT)

توكنوميكس LIMITUS (LMT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس LIMITUS (LMT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LMT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LMT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LMT، استكشف السعر المباشر لتوكن LMT!

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