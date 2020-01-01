توكنوميكس LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Limocoin: مستقبل التوكن في أفريقيا. في القارة الأفريقية القوية والمتطورة، تجعل النماذج الاقتصادية المختلفة القارة قلقة بشأن مستقبلها. Limocoin Swap هي توكن تم إنشاؤه لتحقيق تطور حلول السوق من خلال مبدأ أصول الكريبتو. الموقع الرسمي: https://www.liyeplimal.net/ الوثيقة البيضاء: https://www.liyeplimal.net/assets/images/uploads/Livre_Blanc_LIMOCOIN_Version_en_Anglais.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x383094a91ef2767eed2b063ea40465670bf1c83f اشتر LMCSWAP الآن!

توكنوميكس LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M إجمالي العرض: $ 1.65B $ 1.65B $ 1.65B العرض المتداول: $ 1.18B $ 1.18B $ 1.18B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.58M $ 3.58M $ 3.58M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.018 $ 0.018 $ 0.018 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000268864400941886 $ 0.000268864400941886 $ 0.000268864400941886 السعر الحالي: $ 0.002172 $ 0.002172 $ 0.002172 معرفة المزيد عن سعر LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP)

توكنوميكس LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LMCSWAP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LMCSWAP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LMCSWAP، استكشف السعر المباشر لتوكن LMCSWAP!

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