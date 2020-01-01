توكنوميكس Large Language Model (LLM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Large Language Model (LLM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Large Language Model (LLM) يمثل $LLM (نموذج اللغة الكبير) اندماجًا جديدًا بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة وعلم الميمات، مما يدفع حدود كلا المجالين من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع ثقافة الميمات على الإنترنت المرحة وغير التقليدية والمتمردة في كثير من الأحيان. مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/98mb39tPFKQJ4Bif8iVg9mYb9wsfPZgpgN1sxoVTpump اشتر LLM الآن!

توكنوميكس Large Language Model (LLM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Large Language Model (LLM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.148 $ 0.148 $ 0.148 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00083992100116347 $ 0.00083992100116347 $ 0.00083992100116347 السعر الحالي: $ 0.0010493 $ 0.0010493 $ 0.0010493 معرفة المزيد عن سعر Large Language Model (LLM)

توكنوميكس Large Language Model (LLM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Large Language Model (LLM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LLM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LLM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LLM، استكشف السعر المباشر لتوكن LLM!

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