توكنوميكس Libra Incentix (LIXX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Libra Incentix (LIXX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Libra Incentix (LIXX) LIX is an innovative project aiming to revolutionize the loyalty industry through its robust blockchain-powered platform. At its core, LIXX utility token serves as the cornerstone, enabling users to access exclusive rewards, discounts, and gift vouchers. الموقع الرسمي: https://home.libraincentix.com الوثيقة البيضاء: https://home.libraincentix.com/files/Libra%20Incentix_v1.1.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x16530b5C105fcB7c50BC84A039a0a4ed806a5124 اشتر LIXX الآن!

توكنوميكس Libra Incentix (LIXX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Libra Incentix (LIXX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0053252 $ 0.0053252 $ 0.0053252 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000047578489010043 $ 0.000047578489010043 $ 0.000047578489010043 السعر الحالي: $ 0.0001082 $ 0.0001082 $ 0.0001082 معرفة المزيد عن سعر Libra Incentix (LIXX)

توكنوميكس Libra Incentix (LIXX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Libra Incentix (LIXX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LIXX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LIXX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LIXX، استكشف السعر المباشر لتوكن LIXX!

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