التحليل الفني اليوم لـ Lighter (LIT) توفر صفحة Lighter تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LIT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Lighter أدناه. التسجيل

تغير سعر Lighter (LIT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $2.3654 -- +3.16% +6.99% +145.65%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Lighter

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Lighter عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 3 حيادي 3 شراء 20 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 3 شراء 6 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 2.3628 2.3626 R2 2.3626 2.3624 R1 2.3625 2.3624 PP 2.3623 2.3623 S1 2.3621 2.3621 S2 2.3619 2.3621 S3 2.3618 2.3619

إشارات السوق الخاصة بـ Lighter صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.25M $2.27 M $2.52 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.11M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $2.70 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $2.82 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.13M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $8.08 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $8.21 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Lighter صافي التدفق سعر LITUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.14 M 2.35 2026-08-16 $0.08 M 2.34 2026-08-15 -$0.33 M 2.27 2026-08-14 -$0.43 M 2.24 2026-08-13 $0.04 M 2.38 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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