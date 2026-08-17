شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Lighter، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Lighter، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن LIT

معلومات سعر LIT

ما هو LIT

الوثيقة البيضاء لـ LIT

الموقع الرسمي لـ LIT

اقتصاد توكن LIT

توقعات سعر LIT

سجل LIT

دليل شراء LIT

محول عملة LIT إلى الفيات

عقود LIT الفورية

LIT عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Lighter (LIT)

التحليل الفني اليوم لـ Lighter (LIT)

توفر صفحة Lighter تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LIT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Lighter أدناه.

تغير سعر Lighter (LIT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$2.3654--+3.16%+6.99%+145.65%
اعرف المزيد عن سعر Lighter

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Lighter

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Lighter عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 3
حيادي 3
شراء 20
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 3شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
2.3628
2.3626
R2
2.3626
2.3624
R1
2.3625
2.3624
PP
2.3623
2.3623
S1
2.3621
2.3621
S2
2.3619
2.3621
S3
2.3618
2.3619

إشارات السوق الخاصة بـ Lighter

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.25M
$2.27 M
$2.52 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.11M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$2.70 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$2.82 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.13M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$8.08 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$8.21 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Lighter

صافي التدفقسعر LITUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.14 M2.35
2026-08-16$0.08 M2.34
2026-08-15-$0.33 M2.27
2026-08-14-$0.43 M2.24
2026-08-13$0.04 M2.38

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Lighter

تداول أسواق Lighter (LIT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Lighter المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLIT
$2.3653
$2.3653$2.3653
+1.01%
543.93K (USDT)
/USDCLIT
$2.3608
$2.3608$2.3608
+1.03%
25.54K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة LIT إلى USD

المبلغ

LIT
LIT
USD
USD

1 LIT = 2.3654 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.