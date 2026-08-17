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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Lista DAO، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Lista DAO، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن LISTA

معلومات سعر LISTA

ما هو LISTA

الوثيقة البيضاء لـ LISTA

الموقع الرسمي لـ LISTA

اقتصاد توكن LISTA

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التحليل الفني اليوم لـ Lista DAO (LISTA)

التحليل الفني اليوم لـ Lista DAO (LISTA)

توفر صفحة Lista DAO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LISTA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Lista DAO أدناه.

تغير سعر Lista DAO (LISTA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0599---8.72%+31.59%-22.74%
اعرف المزيد عن سعر Lista DAO

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Lista DAO

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Lista DAO عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 18
حيادي 0
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 0شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.05987
0.05983
R2
0.05983
0.05979
R1
0.05976
0.05976
PP
0.05972
0.05972
S1
0.05965
0.05968
S2
0.05961
0.05965
S3
0.05954
0.05961

إشارات السوق الخاصة بـ Lista DAO

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.73M
$9.65 M
$10.38 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.12 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.12 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.54 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.56 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Lista DAO

صافي التدفقسعر LISTAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.04 M0.06
2026-08-16-$0.02 M0.06
2026-08-15-$0.01 M0.06
2026-08-14-$0.03 M0.06
2026-08-13-$0.08 M0.06

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Lista DAO (LISTA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Lista DAO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLISTA
$0.05976
$0.05976$0.05976
+2.92%
1.02M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة LISTA إلى USD

المبلغ

LISTA
LISTA
USD
USD

1 LISTA = 0.0599 USD

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