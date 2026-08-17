التحليل الفني اليوم لـ Lista DAO (LISTA) توفر صفحة Lista DAO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LISTA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Lista DAO أدناه. التسجيل

تغير سعر Lista DAO (LISTA) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0599 -- -8.72% +31.59% -22.74%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Lista DAO

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Lista DAO عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 18 حيادي 0 شراء 8 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 0 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.05987 0.05983 R2 0.05983 0.05979 R1 0.05976 0.05976 PP 0.05972 0.05972 S1 0.05965 0.05968 S2 0.05961 0.05965 S3 0.05954 0.05961

إشارات السوق الخاصة بـ Lista DAO صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.73M $9.65 M $10.38 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.12 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.12 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.54 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.56 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Lista DAO صافي التدفق سعر LISTAUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.04 M 0.06 2026-08-16 -$0.02 M 0.06 2026-08-15 -$0.01 M 0.06 2026-08-14 -$0.03 M 0.06 2026-08-13 -$0.08 M 0.06 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Lista DAO (LISTA) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Lista DAO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT LISTA $0.05976 $0.05976 $0.05976 +2.92% 1.02M (USDT) تداول