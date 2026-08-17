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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول LINEA، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول LINEA، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن LINEA

معلومات سعر LINEA

ما هو LINEA

الوثيقة البيضاء لـ LINEA

الموقع الرسمي لـ LINEA

اقتصاد توكن LINEA

توقعات سعر LINEA

سجل LINEA

دليل شراء LINEA

محول عملة LINEA إلى الفيات

عقود LINEA الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ LINEA (LINEA)

التحليل الفني اليوم لـ LINEA (LINEA)

توفر صفحة LINEA تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LINEA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل LINEA أدناه.

تغير سعر LINEA (LINEA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.002146---5.38%-11.73%-36.17%
اعرف المزيد عن سعر LINEA

المؤشرات الفنية الخاصة بـ LINEA

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ LINEA عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 7
حيادي 9
شراء 10
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 5شراء 8
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 4شراء 2
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.002145
0.002144
R2
0.002144
0.002144
R1
0.002144
0.002144
PP
0.002143
0.002143
S1
0.002143
0.002143
S2
0.002142
0.002143
S3
0.002142
0.002142

إشارات السوق الخاصة بـ LINEA

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.12M
$1.48 M
$1.59 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.28 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.26 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.78 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.79 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ LINEA

صافي التدفقسعر LINEAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.04 M0.00
2026-08-16-$0.02 M0.00
2026-08-15-$0.05 M0.00
2026-08-14-$0.10 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق LINEA (LINEA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر LINEA المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLINEA
$0.002146
$0.002146$0.002146
-0.96%
28.39M (USDT)
/USDCLINEA
$0.002143
$0.002143$0.002143
-1.01%
26.03M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة LINEA إلى USD

المبلغ

LINEA
LINEA
USD
USD

1 LINEA = 0.002146 USD

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