سعر Line Protocol المباشر اليوم هو 0.0000136 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LINE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LINE بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Line Protocol

Line Protocol السعر(LINE)

السعر المباشر لـ 1 LINE إلى USD:

$0.0000136
$0.0000136$0.0000136
+34.65%1D
USD
مخطط أسعار Line Protocol (LINE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:51:33 (UTC+8)

معلومات سعر Line Protocol (LINE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00001
$ 0.00001$ 0.00001
24 ساعة منخفض
$ 0.0000136
$ 0.0000136$ 0.0000136
24 ساعة مرتفع

$ 0.00001
$ 0.00001$ 0.00001

$ 0.0000136
$ 0.0000136$ 0.0000136

--
----

--
----

0.00%

+34.65%

-9.34%

-9.34%

سعر Line Protocol (LINE) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0000136. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LINE بين أدنى سعر $ 0.00001 وأعلى سعر $ 0.0000136، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLINE على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LINE 0.00% على مدار الساعة الماضية، +34.65% على مدار 24 ساعة، و -9.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Line Protocol (LINE)

--
----

$ 17.36
$ 17.36$ 17.36

$ 6.80K
$ 6.80K$ 6.80K

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Line Protocol هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 17.36. العرض المتداول لـ LINE يبلغ --، مع إجمالي عرض 500000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.80K.

سجل سعر Line Protocol (LINE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Line Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0000035+34.65%
30 يوم$ -0.0000143-51.26%
60 يوم$ -0.0154864-99.92%
90 يوم$ -0.0349864-99.97%
تغير سعر Line Protocol اليوم

سجل اليوم LINE تغيرًا $ +0.0000035 (+34.65%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Line Protocol لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0000143 (-51.26%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Line Protocol لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد LINE تغييرًا في $ -0.0154864 (-99.92%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Line Protocol لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0349864 (-99.97%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Line Protocol (LINE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Line Protocol.

ما هو Line Protocol ( LINE )

يعد Line Protocol – بنية تحتية قابلة للتطوير وآمنة لسلسلة الكتل مصممة لتشغيل تطبيقات Web3 من الجيل التالي، والتمويل اللامركزي، وأنظمة الألعاب الغامرة.

متوفر Line Protocol على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Line Protocol الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين LINEلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Line Protocol على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Line Protocol سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Line Protocol (USD)

كم ستكون قيمة Line Protocol (LINE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Line Protocol (LINE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Line Protocol.

تحقق الآن من توقعات سعر Line Protocol!

توكنوميكس Line Protocol (LINE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Line Protocol (LINE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس LINE والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Line Protocol ( LINE )

هل تبحث عن كيفية شراء Line Protocol؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Line Protocol على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة LINE إلى العملات المحلية

1 Line Protocol (LINE) إلى VND
0.357884
1 Line Protocol (LINE) إلى AUD
A$0.000020536
1 Line Protocol (LINE) إلى GBP
0.0000102
1 Line Protocol (LINE) إلى EUR
0.00001156
1 Line Protocol (LINE) إلى USD
$0.0000136
1 Line Protocol (LINE) إلى MYR
RM0.000056984
1 Line Protocol (LINE) إلى TRY
0.00057052
1 Line Protocol (LINE) إلى JPY
¥0.0020672
1 Line Protocol (LINE) إلى ARS
ARS$0.0200294
1 Line Protocol (LINE) إلى RUB
0.001077528
1 Line Protocol (LINE) إلى INR
0.001200336
1 Line Protocol (LINE) إلى IDR
Rp0.226666576
1 Line Protocol (LINE) إلى PHP
0.000798456
1 Line Protocol (LINE) إلى EGP
￡E.0.000644232
1 Line Protocol (LINE) إلى BRL
R$0.00007276
1 Line Protocol (LINE) إلى CAD
C$0.000018904
1 Line Protocol (LINE) إلى BDT
0.001664912
1 Line Protocol (LINE) إلى NGN
0.01979616
1 Line Protocol (LINE) إلى COP
$0.0525096
1 Line Protocol (LINE) إلى ZAR
R.0.000232968
1 Line Protocol (LINE) إلى UAH
0.000572696
1 Line Protocol (LINE) إلى TZS
T.Sh.0.03349748
1 Line Protocol (LINE) إلى VES
Bs0.0029512
1 Line Protocol (LINE) إلى CLP
$0.0127976
1 Line Protocol (LINE) إلى PKR
Rs0.003855872
1 Line Protocol (LINE) إلى KZT
0.007257096
1 Line Protocol (LINE) إلى THB
฿0.000439416
1 Line Protocol (LINE) إلى TWD
NT$0.000415616
1 Line Protocol (LINE) إلى AED
د.إ0.000049912
1 Line Protocol (LINE) إلى CHF
Fr0.000010744
1 Line Protocol (LINE) إلى HKD
HK$0.000105672
1 Line Protocol (LINE) إلى AMD
֏0.005210704
1 Line Protocol (LINE) إلى MAD
.د.م0.000125528
1 Line Protocol (LINE) إلى MXN
$0.000250784
1 Line Protocol (LINE) إلى SAR
ريال0.000051
1 Line Protocol (LINE) إلى ETB
Br0.002062712
1 Line Protocol (LINE) إلى KES
KSh0.001756984
1 Line Protocol (LINE) إلى JOD
د.أ0.0000096424
1 Line Protocol (LINE) إلى PLN
0.000049368
1 Line Protocol (LINE) إلى RON
лв0.000059432
1 Line Protocol (LINE) إلى SEK
kr0.000127704
1 Line Protocol (LINE) إلى BGN
лв0.000022848
1 Line Protocol (LINE) إلى HUF
Ft0.004539272
1 Line Protocol (LINE) إلى CZK
0.00028424
1 Line Protocol (LINE) إلى KWD
د.ك0.0000041616
1 Line Protocol (LINE) إلى ILS
0.0000442
1 Line Protocol (LINE) إلى BOB
Bs0.000093976
1 Line Protocol (LINE) إلى AZN
0.00002312
1 Line Protocol (LINE) إلى TJS
SM0.000125664
1 Line Protocol (LINE) إلى GEL
0.000036992
1 Line Protocol (LINE) إلى AOA
Kz0.012397352
1 Line Protocol (LINE) إلى BHD
.د.ب0.0000051136
1 Line Protocol (LINE) إلى BMD
$0.0000136
1 Line Protocol (LINE) إلى DKK
kr0.000087312
1 Line Protocol (LINE) إلى HNL
L0.000358224
1 Line Protocol (LINE) إلى MUR
0.000618936
1 Line Protocol (LINE) إلى NAD
$0.000234872
1 Line Protocol (LINE) إلى NOK
kr0.000135728
1 Line Protocol (LINE) إلى NZD
$0.000023392
1 Line Protocol (LINE) إلى PAB
B/.0.0000136
1 Line Protocol (LINE) إلى PGK
K0.000057256
1 Line Protocol (LINE) إلى QAR
ر.ق0.000049504
1 Line Protocol (LINE) إلى RSD
дин.0.001370064
1 Line Protocol (LINE) إلى UZS
soʻm0.163855384
1 Line Protocol (LINE) إلى ALL
L0.001129752
1 Line Protocol (LINE) إلى ANG
ƒ0.000024344
1 Line Protocol (LINE) إلى AWG
ƒ0.00002448
1 Line Protocol (LINE) إلى BBD
$0.0000272
1 Line Protocol (LINE) إلى BAM
KM0.000022712
1 Line Protocol (LINE) إلى BIF
Fr0.0401064
1 Line Protocol (LINE) إلى BND
$0.000017544
1 Line Protocol (LINE) إلى BSD
$0.0000136
1 Line Protocol (LINE) إلى JMD
$0.002182528
1 Line Protocol (LINE) إلى KHR
0.0548386
1 Line Protocol (LINE) إلى KMF
Fr0.0057256
1 Line Protocol (LINE) إلى LAK
0.295652168
1 Line Protocol (LINE) إلى LKR
රු0.004142424
1 Line Protocol (LINE) إلى MDL
L0.0002312
1 Line Protocol (LINE) إلى MGA
Ar0.060714208
1 Line Protocol (LINE) إلى MOP
P0.000108936
1 Line Protocol (LINE) إلى MVR
0.00020808
1 Line Protocol (LINE) إلى MWK
MK0.023611096
1 Line Protocol (LINE) إلى MZN
MT0.00086904
1 Line Protocol (LINE) إلى NPR
रु0.00192168
1 Line Protocol (LINE) إلى PYG
0.0964512
1 Line Protocol (LINE) إلى RWF
Fr0.0197608
1 Line Protocol (LINE) إلى SBD
$0.000111792
1 Line Protocol (LINE) إلى SCR
0.000188768
1 Line Protocol (LINE) إلى SRD
$0.000537744
1 Line Protocol (LINE) إلى SVC
$0.000119
1 Line Protocol (LINE) إلى SZL
L0.000234872
1 Line Protocol (LINE) إلى TMT
m0.0000476
1 Line Protocol (LINE) إلى TND
د.ت0.0000399296
1 Line Protocol (LINE) إلى TTD
$0.000092344
1 Line Protocol (LINE) إلى UGX
Sh0.0473824
1 Line Protocol (LINE) إلى XAF
Fr0.0076704
1 Line Protocol (LINE) إلى XCD
$0.00003672
1 Line Protocol (LINE) إلى XOF
Fr0.0076704
1 Line Protocol (LINE) إلى XPF
Fr0.0013872
1 Line Protocol (LINE) إلى BWP
P0.000193528
1 Line Protocol (LINE) إلى BZD
$0.000027336
1 Line Protocol (LINE) إلى CVE
$0.001287512
1 Line Protocol (LINE) إلى DJF
Fr0.0024208
1 Line Protocol (LINE) إلى DOP
$0.000871216
1 Line Protocol (LINE) إلى DZD
د.ج0.00176664
1 Line Protocol (LINE) إلى FJD
$0.0000306
1 Line Protocol (LINE) إلى GNF
Fr0.118252
1 Line Protocol (LINE) إلى GTQ
Q0.000104176
1 Line Protocol (LINE) إلى GYD
$0.002848112
1 Line Protocol (LINE) إلى ISK
kr0.0016728

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Line Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Line Protocol الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Line Protocol

كم يساوي Line Protocol (LINE) اليوم؟
سعر LINE المباشر في USD هو USD 0.0000136، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر LINE إلى USD الحالي؟
سعر LINE إلى USD الحالي هو $ 0.0000136. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Line Protocol ؟
القيمة السوقية لعملة LINE هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن LINE؟
العرض المتداول لتوكن LINE هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ LINE؟
حقق LINE سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ LINE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- LINE.
ما هو حجم تداول LINE؟
حجم تداول LINE المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 17.36 USD.
هل سترتفع LINE هذا العام؟
قد يرتفع LINE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر LINE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:51:33 (UTC+8)

تحديثات Line Protocol (LINE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

