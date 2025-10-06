معلومات سعر Light (LIGHT1) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01291 $ 0.01291 $ 0.01291 24 ساعة منخفض $ 0.01585 $ 0.01585 $ 0.01585 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01291$ 0.01291 $ 0.01291 24 ساعة مرتفع $ 0.01585$ 0.01585 $ 0.01585 عالية طوال الوقت $ 1.2978436058017955$ 1.2978436058017955 $ 1.2978436058017955 أدنى سعر $ 0.009388982461987756$ 0.009388982461987756 $ 0.009388982461987756 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -2.01% تغير السعر (7 أيام) -0.31% تغير السعر (7 أيام) -0.31%

سعر Light (LIGHT1) في الوقت الحقيقي هو $ 0.01314. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LIGHT1 بين أدنى سعر $ 0.01291 وأعلى سعر $ 0.01585، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLIGHT1 على الإطلاق هو $ 1.2978436058017955، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.009388982461987756.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LIGHT1 +0.07% على مدار الساعة الماضية، -2.01% على مدار 24 ساعة، و -0.31% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Light (LIGHT1)

التصنيف No.1304 القيمة السوقية $ 6.81M$ 6.81M $ 6.81M الحجم (24 ساعة) $ 57.99K$ 57.99K $ 57.99K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.14M$ 13.14M $ 13.14M إمداد دورة التداول 518.53M 518.53M 518.53M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 943,364,525.5189742 943,364,525.5189742 943,364,525.5189742 معدل التداول 51.85% البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Light هي $ 6.81M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.99K. العرض المتداول لـ LIGHT1 يبلغ 518.53M، مع إجمالي عرض 943364525.5189742. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.14M.