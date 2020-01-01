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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Bitlight Labs، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Bitlight Labs، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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ما هو LIGHT

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التحليل الفني اليوم لـ Bitlight Labs (LIGHT)

التحليل الفني اليوم لـ Bitlight Labs (LIGHT)

توفر صفحة Bitlight Labs تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LIGHT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Bitlight Labs أدناه.

تغير سعر Bitlight Labs (LIGHT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1772--+17.11%+51.32%+35.88%
اعرف المزيد عن سعر Bitlight Labs

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Bitlight Labs

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Bitlight Labs عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 6
حيادي 7
شراء 13
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 2حيادي 2شراء 10
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 5شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1777
0.1777
R2
0.1777
0.1776
R1
0.1776
0.1776
PP
0.1776
0.1776
S1
0.1775
0.1775
S2
0.1775
0.1775
S3
0.1774
0.1775

إشارات السوق الخاصة بـ Bitlight Labs

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.16M
$3.47 M
$3.62 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.73 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.68 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.05M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.16 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.21 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Bitlight Labs

صافي التدفقسعر LIGHTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Bitlight Labs

تداول أسواق Bitlight Labs (LIGHT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Bitlight Labs المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLIGHT
$0.1772
$0.1772$0.1772
-2.94%
608.05K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة LIGHT إلى USD

المبلغ

LIGHT
LIGHT
USD
USD

1 LIGHT = 0.1772 USD

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