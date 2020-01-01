التحليل الفني اليوم لـ Bitlight Labs (LIGHT) توفر صفحة Bitlight Labs تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LIGHT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Bitlight Labs أدناه. التسجيل

تغير سعر Bitlight Labs (LIGHT) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.1772 -- +17.11% +51.32% +35.88%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Bitlight Labs

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Bitlight Labs عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 6 حيادي 7 شراء 13 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 2 حيادي 2 شراء 10 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 4 حيادي 5 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.1777 0.1777 R2 0.1777 0.1776 R1 0.1776 0.1776 PP 0.1776 0.1776 S1 0.1775 0.1775 S2 0.1775 0.1775 S3 0.1774 0.1775

إشارات السوق الخاصة بـ Bitlight Labs صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.16M $3.47 M $3.62 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.04M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.73 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.68 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.05M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $2.16 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $2.21 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Bitlight Labs صافي التدفق سعر LIGHTUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Bitlight Labs (LIGHT) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Bitlight Labs المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT LIGHT $0.1772 $0.1772 $0.1772 -2.94% 608.05K (USDT) تداول