توكنوميكس Libes Token (LIBS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Libes Token (LIBS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Libes Token (LIBS) Libes is an NFT distribution platform built to expand the economics and value of eSports itself. الموقع الرسمي: https://libes.io/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x187C303c6DC2E7237f0c02eD628FE4182a209309 اشتر LIBS الآن!

توكنوميكس Libes Token (LIBS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Libes Token (LIBS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00045 $ 0.00045 $ 0.00045 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.00000011 $ 0.00000011 $ 0.00000011 معرفة المزيد عن سعر Libes Token (LIBS)

توكنوميكس Libes Token (LIBS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Libes Token (LIBS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LIBS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LIBS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LIBS، استكشف السعر المباشر لتوكن LIBS!

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