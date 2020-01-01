توكنوميكس Torch of Liberty (LIBERTY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Torch of Liberty (LIBERTY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Torch of Liberty (LIBERTY) $Liberty هي عملة معدنية ذات طابع الحرية تظهر تمثال الحرية الكرتوني وهو يحمل عملة معدنية بقيمة دولار واحد، مما يرمز إلى الاستقلال الاقتصادي والإرادة الشخصية. الموقع الرسمي: https://torchofliberty.global/ مستكشف الكتل: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x6ea8211a1e47dbd8b55c487c0b906ebc57b94444 اشتر LIBERTY الآن!

توكنوميكس Torch of Liberty (LIBERTY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Torch of Liberty (LIBERTY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 99.33M $ 99.33M $ 99.33M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.12615 $ 0.12615 $ 0.12615 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.014208785126696658 $ 0.014208785126696658 $ 0.014208785126696658 السعر الحالي: $ 0.09933 $ 0.09933 $ 0.09933 معرفة المزيد عن سعر Torch of Liberty (LIBERTY)

توكنوميكس Torch of Liberty (LIBERTY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Torch of Liberty (LIBERTY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LIBERTY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LIBERTY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LIBERTY، استكشف السعر المباشر لتوكن LIBERTY!

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