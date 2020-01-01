توكنوميكس Legacy Network (LGCT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Legacy Network (LGCT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Legacy Network (LGCT) تقوم شركة Legacy Network AG بتحويل التنمية الشخصية والمهنية من خلال منتجها الرئيسي Legacy Academy، وهو تطبيق تعليمي مُبَسْط يعتمد على أسلوب اللعب ويستخدم مكافآت قائمة على تقنية البلوكشين لتحفيز مستخدميه. الموقع الرسمي: https://www.legacynetwork.io/ الوثيقة البيضاء: https://www.legacynetwork.io/pdf/WP_Eng.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xD38B305CaC06990c0887032A02C03D6839f770A8 اشتر LGCT الآن!

توكنوميكس Legacy Network (LGCT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Legacy Network (LGCT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 189.19M $ 189.19M $ 189.19M إجمالي العرض: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M العرض المتداول: $ 106.14M $ 106.14M $ 106.14M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 534.75M $ 534.75M $ 534.75M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.236 $ 2.236 $ 2.236 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.7988833348798597 $ 0.7988833348798597 $ 0.7988833348798597 السعر الحالي: $ 1.7825 $ 1.7825 $ 1.7825 معرفة المزيد عن سعر Legacy Network (LGCT)

توكنوميكس Legacy Network (LGCT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Legacy Network (LGCT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LGCT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LGCT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LGCT، استكشف السعر المباشر لتوكن LGCT!

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