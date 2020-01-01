توكنوميكس Logistic Fundamental (LF1) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Logistic Fundamental (LF1)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Logistic Fundamental (LF1) The global distribution project of the LF (Logistic Fundamental) project pays attention to the existing global distribution, among them the e-commerce market, and aims to open a new era in the decentralized e-commerce market and global distribution market using blockchain technology. The LF Project aims to promote Korea's excellence to the world and become the center of the borderless global e-commerce market by serving as a link to promote Korea's excellent K-beauty/food/fashion products for global consumers. الموقع الرسمي: https://www.lf-foundation.com/ الوثيقة البيضاء: https://www.lf-foundation.com/_files/ugd/4e379c_da45a19ce6fd459f95fc67dc64049206.pdf مستكشف الكتل: https://scope.klaytn.com/token/0x30a5911f65ddc2ec9b1dd91e06539c8447527d60 اشتر LF1 الآن!

توكنوميكس Logistic Fundamental (LF1) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Logistic Fundamental (LF1)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: -- -- -- إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: -- -- -- القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 223,808.03 $ 223,808.03 $ 223,808.03 أدنى مستوى على الإطلاق: -- -- -- السعر الحالي: $ 0.002116 $ 0.002116 $ 0.002116 معرفة المزيد عن سعر Logistic Fundamental (LF1)

توكنوميكس Logistic Fundamental (LF1): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Logistic Fundamental (LF1) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LF1 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LF1 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LF1، استكشف السعر المباشر لتوكن LF1!

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