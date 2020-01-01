التحليل الفني اليوم لـ The White Bull (LEVI)
توفر صفحة The White Bull تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LEVI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل The White Bull أدناه.
تغير سعر The White Bull (LEVI)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$0.0002229
|--
|-38.17%
|-45.31%
|-92.57%
تدفق رأس المال الخاص بـ The White Bull
صافي التدفقسعر LEVIUSDT
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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