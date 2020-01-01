شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول The White Bull، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول The White Bull، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن LEVI

معلومات سعر LEVI

ما هو LEVI

اقتصاد توكن LEVI

توقعات سعر LEVI

سجل LEVI

دليل شراء LEVI

محول عملة LEVI إلى الفيات

عقود LEVI الفورية

LEVI عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ The White Bull (LEVI)

التحليل الفني اليوم لـ The White Bull (LEVI)

توفر صفحة The White Bull تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LEVI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل The White Bull أدناه.

تغير سعر The White Bull (LEVI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0002229---38.17%-45.31%-92.57%
اعرف المزيد عن سعر The White Bull

تدفق رأس المال الخاص بـ The White Bull

صافي التدفقسعر LEVIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن The White Bull

تداول أسواق The White Bull (LEVI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر The White Bull المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1LEVI
$0.000226
$0.000226$0.000226
+0.22%
256.17M (USDT)
/USDTLEVI
$0.0002229
$0.0002229$0.0002229
-1.24%
249.77M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة LEVI إلى USD

المبلغ

LEVI
LEVI
USD
USD

1 LEVI = 0.0002229 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.