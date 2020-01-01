توكنوميكس Letit Trade (LETIT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Letit Trade (LETIT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Letit Trade (LETIT) Letit Trade platform is an online application for improving trading results on financial markets. Accounting and analysing trade transactions helps to make informed investment decisions. Useful for traders of all levels of competence. الموقع الرسمي: https://letit.ai الوثيقة البيضاء: https://letit.ai/files/Whitepaper_Letit.pdf مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x973485d34eEB9EebbEFB812EEeD3FEeb6DDf60dE اشتر LETIT الآن!

توكنوميكس Letit Trade (LETIT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Letit Trade (LETIT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 64.00M $ 64.00M $ 64.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.41M $ 2.41M $ 2.41M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.25005 $ 0.25005 $ 0.25005 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.020097219946729944 $ 0.020097219946729944 $ 0.020097219946729944 السعر الحالي: $ 0.02408 $ 0.02408 $ 0.02408 معرفة المزيد عن سعر Letit Trade (LETIT)

توكنوميكس Letit Trade (LETIT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Letit Trade (LETIT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LETIT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LETIT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LETIT، استكشف السعر المباشر لتوكن LETIT!

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