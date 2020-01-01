توكنوميكس Lion Cat (LCAT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Lion Cat (LCAT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Lion Cat (LCAT) LCAT (Lion Cat) هو توكن لسلسل Binance Smart Chain (BSC) مع أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل التنبؤ بالأسعار وإنشاء الميمات والروبوتات الدردشة. مستوحاة من "Leo"، القط الذي يحلم بالفضاء، تضمن LCAT الأمان والشفافية من خلال عقد متنازل عنه ومنح توكن آليًا. الموقع الرسمي: https://lioncat.meme مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0x3917d6bdffe43105a74e6f9c09b5206f0f3f5fc0 اشتر LCAT الآن!

توكنوميكس Lion Cat (LCAT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Lion Cat (LCAT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.46M $ 6.46M $ 6.46M إجمالي العرض: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M العرض المتداول: $ 447.75M $ 447.75M $ 447.75M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.65M $ 8.65M $ 8.65M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.12618 $ 0.12618 $ 0.12618 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.010061096315792686 $ 0.010061096315792686 $ 0.010061096315792686 السعر الحالي: $ 0.01442 $ 0.01442 $ 0.01442 معرفة المزيد عن سعر Lion Cat (LCAT)

توكنوميكس Lion Cat (LCAT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Lion Cat (LCAT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LCAT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LCAT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LCAT، استكشف السعر المباشر لتوكن LCAT!

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