التحليل الفني اليوم لـ CF Large Cap Index (LCAP)
تغير سعر CF Large Cap Index (LCAP)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$5.281
|--
|-0.61%
|-1.68%
|-18.14%
تدفق رأس المال الخاص بـ CF Large Cap Index
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|$0.00 M
|5.28
|2026-08-16
|$0.00 M
|5.26
|2026-08-15
|$0.00 M
|5.23
|2026-08-14
|$0.00 M
|5.24
|2026-08-13
|$0.00 M
|5.25
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
اكتشف المزيد عن CF Large Cap Index
LCAP USDT (تداول العقود الآجلة)
قم بشراء أو بيع LCAP باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود LCAP USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.
تداول أسواق CF Large Cap Index (LCAP) على MEXC
استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر CF Large Cap Index المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.
إخلاء المسؤولية
المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.