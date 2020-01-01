توكنوميكس Lybra Finance (LBR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Lybra Finance (LBR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Lybra Finance (LBR) The Lybra Protocol is a groundbreaking decentralized protocol designed to bring stability to the volatile world of cryptocurrency. Built on LSD (Liquid Staking Derivatives), the protocol initially leverages Lido Finance-issued ETH proof-of-stake and stETH as its primary components, with plans to support additional LSD assets in the future. الموقع الرسمي: https://lybra.finance/ الوثيقة البيضاء: https://beta.lybra.finance/Lybra_Protocol.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xf1182229b71e79e504b1d2bf076c15a277311e05 اشتر LBR الآن!

توكنوميكس Lybra Finance (LBR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Lybra Finance (LBR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 9 $ 9 $ 9 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.012482092590792422 $ 0.012482092590792422 $ 0.012482092590792422 السعر الحالي: $ 0.02566 $ 0.02566 $ 0.02566 معرفة المزيد عن سعر Lybra Finance (LBR)

توكنوميكس Lybra Finance (LBR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Lybra Finance (LBR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LBR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LBR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LBR، استكشف السعر المباشر لتوكن LBR!

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