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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Solayer، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Solayer، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن LAYER

معلومات سعر LAYER

ما هو LAYER

الوثيقة البيضاء لـ LAYER

الموقع الرسمي لـ LAYER

اقتصاد توكن LAYER

توقعات سعر LAYER

سجل LAYER

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عقود LAYER الفورية

LAYER عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Solayer (LAYER)

التحليل الفني اليوم لـ Solayer (LAYER)

توفر صفحة Solayer تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LAYER، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Solayer أدناه.

تغير سعر Solayer (LAYER)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.06105--+0.34%-4.57%-34.12%
اعرف المزيد عن سعر Solayer

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Solayer

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Solayer عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 17
حيادي 2
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.06102
0.06101
R2
0.06101
0.061
R1
0.061
0.061
PP
0.06099
0.06099
S1
0.06098
0.06098
S2
0.06097
0.06098
S3
0.06096
0.06097

إشارات السوق الخاصة بـ Solayer

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.23M
$2.00 M
$2.24 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.04 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.09 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.09 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Solayer

صافي التدفقسعر LAYERUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.06
2026-08-16-$0.06 M0.06
2026-08-15-$0.02 M0.06
2026-08-14$0.03 M0.06
2026-08-13$0.01 M0.06

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Solayer (LAYER) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Solayer المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLAYER
$0.06105
$0.06105$0.06105
+0.26%
875.60K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة LAYER إلى USD

المبلغ

LAYER
LAYER
USD
USD

1 LAYER = 0.06105 USD

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