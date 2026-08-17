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المزيد عن LAVA

معلومات سعر LAVA

ما هو LAVA

الوثيقة البيضاء لـ LAVA

الموقع الرسمي لـ LAVA

اقتصاد توكن LAVA

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التحليل الفني اليوم لـ Lava Network (LAVA)

التحليل الفني اليوم لـ Lava Network (LAVA)

توفر صفحة Lava Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ LAVA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Lava Network أدناه.

تغير سعر Lava Network (LAVA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01776--+8.69%+7.57%-25.23%
اعرف المزيد عن سعر Lava Network

تدفق رأس المال الخاص بـ Lava Network

صافي التدفقسعر LAVAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.02
2026-08-16$0.00 M0.02
2026-08-15$0.00 M0.02
2026-08-14-$0.01 M0.02
2026-08-13-$0.02 M0.02

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Lava Network (LAVA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Lava Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLAVA
$0.01774
$0.01774$0.01774
+0.62%
3.18M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة LAVA إلى USD

المبلغ

LAVA
LAVA
USD
USD

1 LAVA = 0.01776 USD

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