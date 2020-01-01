توكنوميكس LanLan Cat (LANLAN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول LanLan Cat (LANLAN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات LanLan Cat (LANLAN) البرتقالي هو القط الجديد! الموقع الرسمي: https://www.lanlancat.com/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xEccA809227d43B895754382f1fd871628d7E51FB اشتر LANLAN الآن!

توكنوميكس LanLan Cat (LANLAN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار LanLan Cat (LANLAN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 62.36K $ 62.36K $ 62.36K إجمالي العرض: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B العرض المتداول: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 62.36K $ 62.36K $ 62.36K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.003587 $ 0.003587 $ 0.003587 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000003381136069199 $ 0.000003381136069199 $ 0.000003381136069199 السعر الحالي: $ 0.000007016 $ 0.000007016 $ 0.000007016 معرفة المزيد عن سعر LanLan Cat (LANLAN)

توكنوميكس LanLan Cat (LANLAN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس LanLan Cat (LANLAN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LANLAN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LANLAN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LANLAN، استكشف السعر المباشر لتوكن LANLAN!

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