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المزيد عن KULA

معلومات سعر KULA

ما هو KULA

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التحليل الفني اليوم لـ KulaDAO (KULA)

التحليل الفني اليوم لـ KulaDAO (KULA)

توفر صفحة KulaDAO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KULA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل KulaDAO أدناه.

تغير سعر KulaDAO (KULA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.05477---9.64%-10.07%-62.79%
اعرف المزيد عن سعر KulaDAO

تدفق رأس المال الخاص بـ KulaDAO

صافي التدفقسعر KULAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.05
2026-08-16$0.00 M0.05
2026-08-15$0.00 M0.05
2026-08-14$0.00 M0.05
2026-08-13$0.00 M0.06

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن KulaDAO

KULA USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع KULA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود KULA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق KulaDAO (KULA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر KulaDAO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTKULA
$0.05477
$0.05477$0.05477
+0.12%
1.08K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة KULA إلى USD

المبلغ

KULA
KULA
USD
USD

1 KULA = 0.05477 USD

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