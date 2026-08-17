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المزيد عن KTA

معلومات سعر KTA

ما هو KTA

الوثيقة البيضاء لـ KTA

الموقع الرسمي لـ KTA

اقتصاد توكن KTA

توقعات سعر KTA

سجل KTA

دليل شراء KTA

محول عملة KTA إلى الفيات

عقود KTA الفورية

KTA عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Keeta (KTA)

التحليل الفني اليوم لـ Keeta (KTA)

توفر صفحة Keeta تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KTA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Keeta أدناه.

تغير سعر Keeta (KTA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.09812--+1.36%-16.43%-30.02%
اعرف المزيد عن سعر Keeta

تدفق رأس المال الخاص بـ Keeta

صافي التدفقسعر KTAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.10
2026-08-16$0.07 M0.10
2026-08-15$0.06 M0.10
2026-08-14$0.02 M0.10
2026-08-13$0.04 M0.10

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Keeta (KTA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Keeta المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTKTA
$0.09812
$0.09812$0.09812
+1.33%
573.74K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة KTA إلى USD

المبلغ

KTA
KTA
USD
USD

1 KTA = 0.09812 USD

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