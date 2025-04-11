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Krayon Network السعر(KRY)

USD

مخطط أسعار Krayon Network (KRY) المباشر

$0.3915
$0.3915$0.3915
+1.03%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول KRY

السعر الحالي لـ Krayon Network (KRY) اليوم هو 0.3915 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من KRY إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Krayon Network:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 56.36K USD
- تغير سعر Krayon Network خلال اليوم هو +1.03%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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KRY أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Krayon Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.003991+1.03%
30 يوم$ -0.1085-21.70%
60 يوم$ -0.1085-21.70%
90 يوم$ -0.1085-21.70%
تغير سعر Krayon Network اليوم

سجل اليوم KRY تغيرًا $ +0.003991 (+1.03%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Krayon Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.1085 (-21.70%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Krayon Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد KRY تغييرًا في $ -0.1085 (-21.70%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Krayon Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.1085 (-21.70%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

KRY معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Krayon Network: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.3815
$ 0.3815$ 0.3815

$ 0.4052
$ 0.4052$ 0.4052

$ 5.35
$ 5.35$ 5.35

+0.72%

+1.03%

-3.10%

KRY معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 56.36K
$ 56.36K$ 56.36K

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ما هو Krayon Network ( KRY )

Krayon Network هي منصة استثمار فني تُطبّق تقنيات بلوكتشين والذكاء الاصطناعي. تُمكّن Krayon الفنانين والمستثمرين والمعارض الفنية والمسؤولين حول العالم من عرض أعمالهم الفنية وتداولها وتقييم مجموعاتهم، مما يُؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير نظام فعّال وسهل الاستخدام لتحديد قيمة الأعمال الفنية. من خلال تطبيق بلوكتشين، تُنشئ Krayon Network بيئة لامركزية. تُخزّن جميع الأعمال الفنية في Krayon Network بشكل منهجي على بلوكتشين. نضمن سرية الهوية والشفافية والسيولة، كما يُمكن معالجة التقييم والمصادقة وعدم تناسق المعلومات.

متوفر Krayon Network على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Krayon Network الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين KRYلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Krayon Network على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Krayon Network سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Krayon Network

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Krayon Network، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ KRY؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارKrayon Network.

سجل أسعار Krayon Network

يوفر تتبع مسار سعر KRY معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ KRY. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Krayon Network.

كيفية شراء Krayon Network ( KRY )

هل تبحث عن كيفية شراء Krayon Network؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Krayon Network على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة KRY إلى العملات المحلية

1 KRY إلى VND
10,038.4515
1 KRY إلى AUD
A$0.61857
1 KRY إلى GBP
0.29754
1 KRY إلى EUR
0.340605
1 KRY إلى USD
$0.3915
1 KRY إلى MYR
RM1.73043
1 KRY إلى TRY
14.880915
1 KRY إلى JPY
¥55.878795
1 KRY إلى RUB
33.179625
1 KRY إلى INR
33.65334
1 KRY إلى IDR
Rp6,524.99739
1 KRY إلى KRW
559.285155
1 KRY إلى PHP
22.38597
1 KRY إلى EGP
￡E.20.06829
1 KRY إلى BRL
R$2.29419
1 KRY إلى CAD
C$0.54027
1 KRY إلى BDT
47.469375
1 KRY إلى NGN
622.41453
1 KRY إلى UAH
16.172865
1 KRY إلى VES
Bs27.7965
1 KRY إلى PKR
Rs109.537785
1 KRY إلى KZT
201.90438
1 KRY إلى THB
฿13.11525
1 KRY إلى TWD
NT$12.672855
1 KRY إلى AED
د.إ1.436805
1 KRY إلى CHF
Fr0.317115
1 KRY إلى HKD
HK$3.034125
1 KRY إلى MAD
.د.م3.63312
1 KRY إلى MXN
$7.93962

Krayon Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Krayon Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Krayon Network الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

KRY
USD

1 KRY = 0.3915 USD

تداول

USDTKRY
$0.3915
$0.3915$0.3915
-1.02%

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