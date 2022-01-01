التحليل الفني اليوم لـ Koma Inu (KOMA) توفر صفحة Koma Inu تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KOMA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Koma Inu أدناه. التسجيل

تغير سعر Koma Inu (KOMA) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.01404 -- +4.54% +95.27% +115.33%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Koma Inu

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Koma Inu عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 11 حيادي 3 شراء 12 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 8 حيادي 1 شراء 5 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 2 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.014051 0.01405 R2 0.01405 0.014049 R1 0.014049 0.014049 PP 0.014048 0.014048 S1 0.014047 0.014047 S2 0.014046 0.014047 S3 0.014045 0.014046

إشارات السوق الخاصة بـ Koma Inu صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.16M $8.98 M $8.82 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.24 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.24 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.66 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.67 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Koma Inu صافي التدفق سعر KOMAUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Koma Inu (KOMA) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Koma Inu المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT KOMA $0.01404 $0.01404 $0.01404 -4.87% 827.16K (USDT) تداول