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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Koma Inu، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Koma Inu، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن KOMA

معلومات سعر KOMA

ما هو KOMA

الموقع الرسمي لـ KOMA

اقتصاد توكن KOMA

توقعات سعر KOMA

سجل KOMA

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التحليل الفني اليوم لـ Koma Inu (KOMA)

التحليل الفني اليوم لـ Koma Inu (KOMA)

توفر صفحة Koma Inu تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KOMA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Koma Inu أدناه.

تغير سعر Koma Inu (KOMA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.01404--+4.54%+95.27%+115.33%
اعرف المزيد عن سعر Koma Inu

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Koma Inu

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Koma Inu عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 11
حيادي 3
شراء 12
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 8حيادي 1شراء 5
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 2شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.014051
0.01405
R2
0.01405
0.014049
R1
0.014049
0.014049
PP
0.014048
0.014048
S1
0.014047
0.014047
S2
0.014046
0.014047
S3
0.014045
0.014046

إشارات السوق الخاصة بـ Koma Inu

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.16M
$8.98 M
$8.82 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.24 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.24 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.66 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.67 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Koma Inu

صافي التدفقسعر KOMAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Koma Inu

تداول أسواق Koma Inu (KOMA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Koma Inu المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTKOMA
$0.01404
$0.01404$0.01404
-4.87%
827.16K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة KOMA إلى USD

المبلغ

KOMA
KOMA
USD
USD

1 KOMA = 0.01404 USD

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