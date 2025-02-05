ما هو Koku The Shikoku ( KOKU )

الكلب Koku، كلب Shikoku من عصر Edo، هو عضو شجاع في شبكة Ronin. تحدد روح المقامرة لديه وجوده الرقمي. يبدأ يوم Koku بوعاء كبير من معكرونة Udon، يليه ألعاب مثل Hanafuda أو Menko، لكن Cho-Han هو المفضل لديه، لأنه يحب رمي النرد! Koku هو الرمز الحقيقي لـ Gamba! انطلق مع Koku في مهمته ليصبح الكلب الأعلى في شبكة Ronin.

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توقع سعر Koku The Shikoku

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سجل أسعار Koku The Shikoku

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