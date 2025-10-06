سعر KoKoK The Roach المباشر اليوم هو 0.0194 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KOKOK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KOKOK بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر KoKoK The Roach المباشر اليوم هو 0.0194 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KOKOK إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KOKOK بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار KoKoK The Roach

KoKoK The Roach السعر(KOKOK)

السعر المباشر لـ 1 KOKOK إلى USD:

$0.0195
$0.0195$0.0195
-0.81%1D
USD
مخطط أسعار KoKoK The Roach (KOKOK) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:29:01 (UTC+8)

معلومات سعر KoKoK The Roach (KOKOK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01906
$ 0.01906$ 0.01906
24 ساعة منخفض
$ 0.02027
$ 0.02027$ 0.02027
24 ساعة مرتفع

$ 0.01906
$ 0.01906$ 0.01906

$ 0.02027
$ 0.02027$ 0.02027

--
----

--
----

+0.46%

-0.80%

-9.86%

-9.86%

سعر KoKoK The Roach (KOKOK) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0194. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KOKOK بين أدنى سعر $ 0.01906 وأعلى سعر $ 0.02027، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKOKOK على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KOKOK +0.46% على مدار الساعة الماضية، -0.80% على مدار 24 ساعة، و -9.86% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق KoKoK The Roach (KOKOK)

--
----

$ 26.58K
$ 26.58K$ 26.58K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ KoKoK The Roach هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 26.58K. العرض المتداول لـ KOKOK يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر KoKoK The Roach (KOKOK) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار KoKoK The Roach لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0001592-0.80%
30 يوم$ -0.00822-29.77%
60 يوم$ -0.05035-72.19%
90 يوم$ -0.0929-82.73%
تغير سعر KoKoK The Roach اليوم

سجل اليوم KOKOK تغيرًا $ -0.0001592 (-0.80%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر KoKoK The Roach لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00822 (-29.77%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر KoKoK The Roach لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد KOKOK تغييرًا في $ -0.05035 (-72.19%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر KoKoK The Roach لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0929 (-82.73%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة KoKoK The Roach (KOKOK)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار KoKoK The Roach.

ما هو KoKoK The Roach ( KOKOK )

يرمز KOKOK إلى أقوى "تاجر الصراصير" في سوق الكريبتو، والذي لا يعرف الخوف وسط تقلبات السوق، وهو مبني على نظام سولانا البيئي.

متوفر KoKoK The Roach على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك KoKoK The Roach الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين KOKOKلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول KoKoK The Roach على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء KoKoK The Roach سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر KoKoK The Roach (USD)

كم ستكون قيمة KoKoK The Roach (KOKOK) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك KoKoK The Roach (KOKOK) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة KoKoK The Roach.

تحقق الآن من توقعات سعر KoKoK The Roach!

توكنوميكس KoKoK The Roach (KOKOK)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس KoKoK The Roach (KOKOK) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس KOKOK والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء KoKoK The Roach ( KOKOK )

هل تبحث عن كيفية شراء KoKoK The Roach؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء KoKoK The Roach على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة KOKOK إلى العملات المحلية

KoKoK The Roach المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ KoKoK The Roach، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول KoKoK The Roach

كم يساوي KoKoK The Roach (KOKOK) اليوم؟
سعر KOKOK المباشر في USD هو USD 0.0194، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر KOKOK إلى USD الحالي؟
سعر KOKOK إلى USD الحالي هو $ 0.0194. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ KoKoK The Roach ؟
القيمة السوقية لعملة KOKOK هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن KOKOK؟
العرض المتداول لتوكن KOKOK هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ KOKOK؟
حقق KOKOK سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ KOKOK؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- KOKOK.
ما هو حجم تداول KOKOK؟
حجم تداول KOKOK المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 26.58K USD.
هل سترتفع KOKOK هذا العام؟
قد يرتفع KOKOK هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر KOKOK لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:29:01 (UTC+8)

تحديثات KoKoK The Roach (KOKOK) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

