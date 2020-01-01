توكنوميكس Koala AI (KOKO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Koala AI (KOKO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Koala AI (KOKO) Koala AI is a project launched on Solana, which is both a meme coin and an AI-powered high-quality image generation application. الموقع الرسمي: https://www.koalaai.vip/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/FsA54yL49WKs7rWoGv9sUcbSGWCWV756jTD349e6H2yW اشتر KOKO الآن!

توكنوميكس Koala AI (KOKO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Koala AI (KOKO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M إجمالي العرض: $ 9.95T $ 9.95T $ 9.95T العرض المتداول: $ 9.11T $ 9.11T $ 9.11T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.03M $ 3.03M $ 3.03M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0000086 $ 0.0000086 $ 0.0000086 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000152909988393 $ 0.000000152909988393 $ 0.000000152909988393 السعر الحالي: $ 0.0000003047 $ 0.0000003047 $ 0.0000003047 معرفة المزيد عن سعر Koala AI (KOKO)

توكنوميكس Koala AI (KOKO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Koala AI (KOKO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KOKO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KOKO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KOKO، استكشف السعر المباشر لتوكن KOKO!

كيفية شراء KOKO هل أنت مهتم بإضافة Koala AI (KOKO) إلى محفظتك؟ تدعم MEXC طرقًا مختلفة لشراء KOKO ، بما في ذلك بطاقات الائتمان، والتحويلات المصرفية، والتداول من نظير إلى نظير. سواء كنت مبتدئاً أو محترفاً، فإن MEXC تجعل شراء الكريبتو سهلاً وآمناً. تعرف على كيفية شراء KOKO على MEXC الآن!

تاريخ سعر Koala AI (KOKO) يساعد تحليل تاريخ أسعار KOKO المستخدمين على فهم تحركات السوق السابقة، ومستويات الدعم/المقاومة الرئيسية، وأنماط التقلبات. وسواء كنت تتبع أعلى المستويات على الإطلاق أو تحدد الاتجاهات، فإن البيانات التاريخية هي جزء مهم من التنبؤ بالأسعار والتحليل الفني. استكشف تاريخ أسعار KOKO الآن!

توقعات سعر KOKO هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه KOKO؟ تجمع صفحة توقعات أسعار KOKO الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر KOKO الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!