توكنوميكس K9 Finance DAO (KNINE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول K9 Finance DAO (KNINE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات K9 Finance DAO (KNINE) K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions. الموقع الرسمي: https://www.k9finance.com/ الوثيقة البيضاء: https://www.k9finance.com/litepaper مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x91fbB2503AC69702061f1AC6885759Fc853e6EaE اشتر KNINE الآن!

توكنوميكس K9 Finance DAO (KNINE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار K9 Finance DAO (KNINE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M إجمالي العرض: $ 999.59B $ 999.59B $ 999.59B العرض المتداول: $ 402.27B $ 402.27B $ 402.27B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00027 $ 0.00027 $ 0.00027 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000001684705136988 $ 0.000001684705136988 $ 0.000001684705136988 السعر الحالي: $ 0.00000298 $ 0.00000298 $ 0.00000298 معرفة المزيد عن سعر K9 Finance DAO (KNINE)

توكنوميكس K9 Finance DAO (KNINE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس K9 Finance DAO (KNINE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KNINE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KNINE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KNINE، استكشف السعر المباشر لتوكن KNINE!

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