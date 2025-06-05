ما هو Kingnet AI ( KNET )

توكن $KNET هو التوكن الأصلي الذي أطلقه مختبر الذكاء الاصطناعي KINGNET، وهو يدعم منصة تطوير ألعاب متعددة الوكلاء تعتمد على اللغة الطبيعية. على هذه المنصة، يمكن للمستخدمين إدخال تعليمات اللغة الطبيعية ببساطة لإكمال العملية بأكملها، من إنشاء الأصول إلى نموذج أولي قابل للعب، مما يُبسط تطوير الألعاب بشكل كبير ويطلق العنان لإبداعاتهم.

متوفر Kingnet AI على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Kingnet AI الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



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توقع سعر Kingnet AI

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Kingnet AI، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ KNET؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارKingnet AI.

سجل أسعار Kingnet AI

يوفر تتبع مسار سعر KNET معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ KNET. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Kingnet AI.

كيفية شراء Kingnet AI ( KNET )

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عملة KNET إلى العملات المحلية

1 KNET إلى VND ₫ 189.915355 1 KNET إلى AUD A$ 0.01104201 1 KNET إلى GBP ￡ 0.00526841 1 KNET إلى EUR € 0.00627879 1 KNET إلى USD $ 0.007217 1 KNET إلى MYR RM 0.03052791 1 KNET إلى TRY ₺ 0.28391678 1 KNET إلى JPY ¥ 1.03138147 1 KNET إلى RUB ₽ 0.57194725 1 KNET إلى INR ₹ 0.61950728 1 KNET إلى IDR Rp 118.31145648 1 KNET إلى KRW ₩ 9.79238645 1 KNET إلى PHP ₱ 0.40140954 1 KNET إلى EGP ￡E. 0.35846839 1 KNET إلى BRL R$ 0.04063171 1 KNET إلى CAD C$ 0.00981512 1 KNET إلى BDT ৳ 0.88148438 1 KNET إلى NGN ₦ 11.40120009 1 KNET إلى UAH ₴ 0.29900031 1 KNET إلى VES Bs 0.700049 1 KNET إلى PKR Rs 2.035194 1 KNET إلى KZT ₸ 3.6821134 1 KNET إلى THB ฿ 0.23491335 1 KNET إلى TWD NT$ 0.21586047 1 KNET إلى AED د.إ 0.02648639 1 KNET إلى CHF Fr 0.00584577 1 KNET إلى HKD HK$ 0.05658128 1 KNET إلى MAD .د.م 0.06632423 1 KNET إلى MXN $ 0.13849423

Kingnet AI المورد

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