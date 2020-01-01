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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Kintara، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Kintara، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن KINS

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ما هو KINS

اقتصاد توكن KINS

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التحليل الفني اليوم لـ Kintara (KINS)

التحليل الفني اليوم لـ Kintara (KINS)

توفر صفحة Kintara تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KINS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Kintara أدناه.

تغير سعر Kintara (KINS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.002358---16.57%-51.97%+135.80%
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تدفق رأس المال الخاص بـ Kintara

صافي التدفقسعر KINSUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Kintara (KINS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Kintara المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1KINS
$0.002359
$0.002359$0.002359
-7.41%
22.50M (USDT)
/USDTKINS
$0.00236
$0.00236$0.00236
-8.02%
25.35M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة KINS إلى USD

المبلغ

KINS
KINS
USD
USD

1 KINS = 0.002358 USD

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