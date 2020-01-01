توكنوميكس KINIC (KINIC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول KINIC (KINIC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات KINIC (KINIC) Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases. الموقع الرسمي: https://kinic.io/ الوثيقة البيضاء: https://74iy7-xqaaa-aaaaf-qagra-cai.ic0.app/whitepaper مستكشف الكتل: https://dashboard.internetcomputer.org/sns/7jkta-eyaaa-aaaaq-aaarq-cai اشتر KINIC الآن!

توكنوميكس KINIC (KINIC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار KINIC (KINIC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.64M $ 6.64M $ 6.64M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 7.899 $ 7.899 $ 7.899 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.48633364337968216 $ 0.48633364337968216 $ 0.48633364337968216 السعر الحالي: $ 0.6644 $ 0.6644 $ 0.6644 معرفة المزيد عن سعر KINIC (KINIC)

توكنوميكس KINIC (KINIC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس KINIC (KINIC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KINIC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KINIC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KINIC، استكشف السعر المباشر لتوكن KINIC!

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