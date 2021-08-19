توكنوميكس KILT Protocol (KILT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول KILT Protocol (KILT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات KILT Protocol (KILT) الموقع الرسمي: https://kilt.io/ الوثيقة البيضاء: https://www.kilt.io/wp-content/uploads/2021/08/19_KILT_Token_Metrics_Revised_Version.pdf مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0x5d0dd05bb095fdd6af4865a1adf97c39c85ad2d8 اشتر KILT الآن!

توكنوميكس KILT Protocol (KILT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار KILT Protocol (KILT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 165.27M $ 165.27M $ 165.27M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.32M $ 3.32M $ 3.32M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.054 $ 0.054 $ 0.054 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.017357000715722354 $ 0.017357000715722354 $ 0.017357000715722354 السعر الحالي: $ 0.0201 $ 0.0201 $ 0.0201 معرفة المزيد عن سعر KILT Protocol (KILT)

توكنوميكس KILT Protocol (KILT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس KILT Protocol (KILT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KILT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KILT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KILT، استكشف السعر المباشر لتوكن KILT!

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