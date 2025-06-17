ما هو Kill Bill ( KILLBILL )

تهدف تغريدة "اقتلوا بيل" التي أطلقها إيلون ماسك إلى الدعوة إلى إلغاء مشروع قانون أقره مجلس النواب مؤخرًا.

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توقع سعر Kill Bill

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سجل أسعار Kill Bill

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توكنوميكس Kill Bill (KILLBILL)

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كيفية شراء Kill Bill ( KILLBILL )

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عملة KILLBILL إلى العملات المحلية

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