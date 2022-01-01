توكنوميكس KiboShib (KIBSHI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول KiboShib (KIBSHI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات KiboShib (KIBSHI) Kiboshib (KIBSHI) هي أول عملة ميم تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على أي بلوكتشين، تم إطلاقها على السلسلة في 8 ديسمبر 2022، خلال الأسبوع الأول من إصدار ChatGPT. أنتج الذكاء الاصطناعي Kibshi من مفهوم كونه طفل والدته Kabosu (DOGE) ووالده Shiba Inu (SHIB). إلى جانب الاسم فقط، اقترح الذكاء الاصطناعي أيضًا تصميم شعار، والذي تم إدخاله بعد ذلك في Dall-E لإنشاء شعار Kibshi اللطيف والرمزي. "Kibo" هي كلمة يابانية تعني الأمل، ويمثل Kibshi الأمل في مستقبل أفضل حيث يكون الذكاء الاصطناعي موجودًا في كل مكان. الموقع الرسمي: https://kiboshib.com مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/BxBkTCHsrcYChcwB459CAGPX9x4fWSVnmzqh5efgUN1R اشتر KIBSHI الآن!

توكنوميكس KiboShib (KIBSHI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار KiboShib (KIBSHI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 18.34M $ 18.34M $ 18.34M إجمالي العرض: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T العرض المتداول: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 18.34M $ 18.34M $ 18.34M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.000064 $ 0.000064 $ 0.000064 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000002587915911 $ 0.000000002587915911 $ 0.000000002587915911 السعر الحالي: $ 0.00001834 $ 0.00001834 $ 0.00001834 معرفة المزيد عن سعر KiboShib (KIBSHI)

توكنوميكس KiboShib (KIBSHI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس KiboShib (KIBSHI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KIBSHI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KIBSHI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KIBSHI، استكشف السعر المباشر لتوكن KIBSHI!

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