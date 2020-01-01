توكنوميكس Kiba Inu (KIBA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kiba Inu (KIBA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Kiba Inu (KIBA) Kiba Inu is restoring integrity to meme coins by building the safest Dex and Launchpad in the space. KibaSwap already includes our swap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools, and KibaReports. الموقع الرسمي: https://kibainu.org مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x005d1123878fc55fbd56b54c73963b234a64af3c اشتر KIBA الآن!

توكنوميكس Kiba Inu (KIBA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kiba Inu (KIBA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 786.90K $ 786.90K $ 786.90K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0000819 $ 0.0000819 $ 0.0000819 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000138837383056 $ 0.000000138837383056 $ 0.000000138837383056 السعر الحالي: $ 0.0000007869 $ 0.0000007869 $ 0.0000007869 معرفة المزيد عن سعر Kiba Inu (KIBA)

توكنوميكس Kiba Inu (KIBA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Kiba Inu (KIBA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KIBA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KIBA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KIBA، استكشف السعر المباشر لتوكن KIBA!

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