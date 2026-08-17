التحليل الفني اليوم لـ KGEN (KGEN) توفر صفحة KGEN تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KGEN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل KGEN أدناه. التسجيل

تغير سعر KGEN (KGEN) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.175 -- -11.13% +6.57% -13.37%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ KGEN

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ KGEN عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 16 حيادي 3 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 10 حيادي 2 شراء 2 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 6 حيادي 1 شراء 5 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.1763 0.1762 R2 0.1762 0.1762 R1 0.1762 0.1762 PP 0.1761 0.1761 S1 0.1761 0.1761 S2 0.176 0.1761 S3 0.176 0.176

إشارات السوق الخاصة بـ KGEN صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.20M $1.94 M $2.14 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.16 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.18 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.07M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.70 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.77 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ KGEN صافي التدفق سعر KGENUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.18 2026-08-16 $0.00 M 0.17 2026-08-15 -$0.01 M 0.18 2026-08-14 -$0.01 M 0.18 2026-08-13 $0.01 M 0.19 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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