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المزيد عن KGEN

معلومات سعر KGEN

ما هو KGEN

الوثيقة البيضاء لـ KGEN

الموقع الرسمي لـ KGEN

اقتصاد توكن KGEN

توقعات سعر KGEN

سجل KGEN

دليل شراء KGEN

محول عملة KGEN إلى الفيات

عقود KGEN الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ KGEN (KGEN)

التحليل الفني اليوم لـ KGEN (KGEN)

توفر صفحة KGEN تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KGEN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل KGEN أدناه.

تغير سعر KGEN (KGEN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.175---11.13%+6.57%-13.37%
اعرف المزيد عن سعر KGEN

المؤشرات الفنية الخاصة بـ KGEN

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ KGEN عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 3
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 10حيادي 2شراء 2
المؤشرات الفنية:حياديبيع 6حيادي 1شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1763
0.1762
R2
0.1762
0.1762
R1
0.1762
0.1762
PP
0.1761
0.1761
S1
0.1761
0.1761
S2
0.176
0.1761
S3
0.176
0.176

إشارات السوق الخاصة بـ KGEN

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.20M
$1.94 M
$2.14 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.16 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.18 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.07M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.70 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.77 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ KGEN

صافي التدفقسعر KGENUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.18
2026-08-16$0.00 M0.17
2026-08-15-$0.01 M0.18
2026-08-14-$0.01 M0.18
2026-08-13$0.01 M0.19

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق KGEN (KGEN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر KGEN المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTKGEN
$0.175
$0.175$0.175
+0.40%
748.42K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة KGEN إلى USD

المبلغ

KGEN
KGEN
USD
USD

1 KGEN = 0.175 USD

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