التحليل الفني اليوم لـ KET (KET) توفر صفحة KET تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KET، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل KET أدناه. التسجيل

تغير سعر KET (KET) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.004772 -- -11.21% +377.20% +377.20%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ KET

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ KET عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 8 حيادي 4 شراء 14 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 2 حيادي 1 شراء 11 المؤشرات الفنية : بيع بيع 6 حيادي 3 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.004849 0.004848 R2 0.004848 0.004848 R1 0.004848 0.004848 PP 0.004847 0.004847 S1 0.004847 0.004847 S2 0.004846 0.004847 S3 0.004846 0.004846

إشارات السوق الخاصة بـ KET صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.01M $0.03 M $0.04 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.01 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.01 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.03 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ KET صافي التدفق سعر KETUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق KET (KET) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر KET المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USD1 KET $0.00474 $0.00474 $0.00474 -12.80% 10.97M (USDT) تداول / USDT KET $0.004779 $0.004779 $0.004779 -12.00% 13.64M (USDT) تداول