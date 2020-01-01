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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول KET، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول KET، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن KET

معلومات سعر KET

ما هو KET

الموقع الرسمي لـ KET

اقتصاد توكن KET

توقعات سعر KET

سجل KET

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محول عملة KET إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ KET (KET)

التحليل الفني اليوم لـ KET (KET)

توفر صفحة KET تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KET، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل KET أدناه.

تغير سعر KET (KET)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.004772---11.21%+377.20%+377.20%
اعرف المزيد عن سعر KET

المؤشرات الفنية الخاصة بـ KET

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ KET عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 4
شراء 14
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 2حيادي 1شراء 11
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 3شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.004849
0.004848
R2
0.004848
0.004848
R1
0.004848
0.004848
PP
0.004847
0.004847
S1
0.004847
0.004847
S2
0.004846
0.004847
S3
0.004846
0.004846

إشارات السوق الخاصة بـ KET

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.01 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.03 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ KET

صافي التدفقسعر KETUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن KET

تداول أسواق KET (KET) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر KET المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1KET
$0.00474
$0.00474$0.00474
-12.80%
10.97M (USDT)
/USDTKET
$0.004779
$0.004779$0.004779
-12.00%
13.64M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة KET إلى USD

المبلغ

KET
KET
USD
USD

1 KET = 0.004772 USD

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