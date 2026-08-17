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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول KernelDAO، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول KernelDAO، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن KERNEL

معلومات سعر KERNEL

ما هو KERNEL

الوثيقة البيضاء لـ KERNEL

الموقع الرسمي لـ KERNEL

اقتصاد توكن KERNEL

توقعات سعر KERNEL

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محول عملة KERNEL إلى الفيات

عقود KERNEL الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ KernelDAO (KERNEL)

التحليل الفني اليوم لـ KernelDAO (KERNEL)

توفر صفحة KernelDAO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KERNEL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل KernelDAO أدناه.

تغير سعر KernelDAO (KERNEL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0331---9.30%-5.76%-47.81%
اعرف المزيد عن سعر KernelDAO

المؤشرات الفنية الخاصة بـ KernelDAO

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ KernelDAO عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 11
حيادي 6
شراء 9
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 10حيادي 0شراء 4
المؤشرات الفنية:حياديبيع 1حيادي 6شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03316
0.03315
R2
0.03315
0.03314
R1
0.03314
0.03314
PP
0.03313
0.03313
S1
0.03312
0.03312
S2
0.03311
0.03312
S3
0.0331
0.03311

إشارات السوق الخاصة بـ KernelDAO

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.14M
$4.16 M
$4.30 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.40 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.41 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ KernelDAO

صافي التدفقسعر KERNELUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.03 M0.03
2026-08-16$0.00 M0.03
2026-08-15-$0.01 M0.03
2026-08-14-$0.05 M0.03
2026-08-13-$0.05 M0.03

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن KernelDAO

تداول أسواق KernelDAO (KERNEL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر KernelDAO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTKERNEL
$0.0331
$0.0331$0.0331
-1.56%
1.67M (USDT)
/USDCKERNEL
$0.03312
$0.03312$0.03312
-1.42%
1.59M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة KERNEL إلى USD

المبلغ

KERNEL
KERNEL
USD
USD

1 KERNEL = 0.0331 USD

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