التحليل الفني اليوم لـ KernelDAO (KERNEL) توفر صفحة KernelDAO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ KERNEL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل KernelDAO أدناه. التسجيل

تغير سعر KernelDAO (KERNEL) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0331 -- -9.30% -5.76% -47.81%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ KernelDAO

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ KernelDAO عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 11 حيادي 6 شراء 9 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 10 حيادي 0 شراء 4 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 1 حيادي 6 شراء 5 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.03316 0.03315 R2 0.03315 0.03314 R1 0.03314 0.03314 PP 0.03313 0.03313 S1 0.03312 0.03312 S2 0.03311 0.03312 S3 0.0331 0.03311

إشارات السوق الخاصة بـ KernelDAO صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.14M $4.16 M $4.30 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.07 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.07 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.40 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.41 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ KernelDAO صافي التدفق سعر KERNELUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.03 M 0.03 2026-08-16 $0.00 M 0.03 2026-08-15 -$0.01 M 0.03 2026-08-14 -$0.05 M 0.03 2026-08-13 -$0.05 M 0.03 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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