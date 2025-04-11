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Kayen Protocol السعر(KAYEN)

USD

مخطط أسعار Kayen Protocol (KAYEN) المباشر

$0.02222
$0.02222$0.02222
-8.93%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول KAYEN

السعر الحالي لـ Kayen Protocol (KAYEN) اليوم هو 0.02222 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من KAYEN إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Kayen Protocol:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 1.75K USD
- تغير سعر Kayen Protocol خلال اليوم هو -8.93%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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KAYEN أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Kayen Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0021788-8.93%
30 يوم$ -0.05118-69.73%
60 يوم$ -0.03278-59.60%
90 يوم$ -0.03278-59.60%
تغير سعر Kayen Protocol اليوم

سجل اليوم KAYEN تغيرًا $ -0.0021788 (-8.93%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Kayen Protocol لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.05118 (-69.73%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Kayen Protocol لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد KAYEN تغييرًا في $ -0.03278 (-59.60%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Kayen Protocol لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.03278 (-59.60%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

KAYEN معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Kayen Protocol: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.02154
$ 0.02154$ 0.02154

$ 0.02498
$ 0.02498$ 0.02498

$ 0.55
$ 0.55$ 0.55

0.00%

-8.93%

-13.24%

KAYEN معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 1.75K
$ 1.75K$ 1.75K

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ما هو Kayen Protocol ( KAYEN )

بروتوكول KAYEN هو نظام بيئي RWA مدفوع من المجتمع ومخصص لـ SportFi وSocialFi. بدءًا من Fan Token DEX كمنتج أولي ورائد للبروتوكول، تتمثل رؤية KAYEN في بناء منصة شاملة لـ Fan Tokens وSportFi/SocialFi.

متوفر Kayen Protocol على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Kayen Protocol الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين KAYENلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
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توقع سعر Kayen Protocol

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Kayen Protocol، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ KAYEN؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارKayen Protocol.

سجل أسعار Kayen Protocol

يوفر تتبع مسار سعر KAYEN معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ KAYEN. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Kayen Protocol.

كيفية شراء Kayen Protocol ( KAYEN )

هل تبحث عن كيفية شراء Kayen Protocol؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Kayen Protocol على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة KAYEN إلى العملات المحلية

1 KAYEN إلى VND
569.74302
1 KAYEN إلى AUD
A$0.0351076
1 KAYEN إلى GBP
0.0168872
1 KAYEN إلى EUR
0.0193314
1 KAYEN إلى USD
$0.02222
1 KAYEN إلى MYR
RM0.0982124
1 KAYEN إلى TRY
0.8445822
1 KAYEN إلى JPY
¥3.1714606
1 KAYEN إلى RUB
1.883145
1 KAYEN إلى INR
1.9100312
1 KAYEN إلى IDR
Rp370.3331852
1 KAYEN إلى KRW
31.7428254
1 KAYEN إلى PHP
1.2705396
1 KAYEN إلى EGP
￡E.1.1389972
1 KAYEN إلى BRL
R$0.1302092
1 KAYEN إلى CAD
C$0.0306636
1 KAYEN إلى BDT
2.694175
1 KAYEN إلى NGN
35.3258004
1 KAYEN إلى UAH
0.9179082
1 KAYEN إلى VES
Bs1.57762
1 KAYEN إلى PKR
Rs6.2169338
1 KAYEN إلى KZT
11.4592984
1 KAYEN إلى THB
฿0.7445922
1 KAYEN إلى TWD
NT$0.7192614
1 KAYEN إلى AED
د.إ0.0815474
1 KAYEN إلى CHF
Fr0.0179982
1 KAYEN إلى HKD
HK$0.172205
1 KAYEN إلى MAD
.د.م0.2062016
1 KAYEN إلى MXN
$0.4506216

Kayen Protocol المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Kayen Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Kayen Protocol الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

KAYEN
USD

1 KAYEN = 0.02222 USD

تداول

USDTKAYEN
$0.02222
$0.02222$0.02222
-10.73%

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